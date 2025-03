Silvia Bronchalo se desmarca de la defensa de su hijo, Daniel Sancho

Daniel Sancho está cumpliendo condena en la Prisión Central de Surat Thani, situada al sur de Tailandia. Fue el 29 de agosto de 2024 cuando el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo fue condenando a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la turística isla de Koh Phangan el 2 de agosto de 2023.

El movimiento de Silvia Bronchalo

Meses después de conocerse la sentencia se ha podido saber que Bronchalo se ha desmarcado de todo lo que tiene relación a la defensa de su hijo, y es que el actor es quien lo gestiona todo.

Silvia Bronchalo en Tailandia. (Foto: Gtres)

Si bien durante el juicio contra Daniel Sancho se estrenó El caso Sancho en HBO Max, documental en el que intervino su padre y habló en primera persona sobre lo sucedido, ahora ha visto la luz Receta para un asesinato, otra pieza audiovisual que explica el crimen cometido por el chef. En esta serie de SkyShowTime, el documentalista José Gómez no sólo trata de aportar más datos sobre lo que ocurrió, sino que además este 9 de marzo se ha emitido el quinto y último capítulo.

Rodolfo Sancho junto a su hijo Daniel. (Foto: Gtres)

También ha salido a la luz que hay una persona que ha tomado la decisión de no participar en este proyecto y ha sido Silvia Bronchalo. Sin embargo, sí que ha querido pronunciarse sobre la familia de la víctima. «Agradezco el ofrecimiento, pero prefiero no participar en este documental. Soy consciente del dolor causado a la familia Arrieta, y lamento profundamente la muerte de Edwin. Mi corazón está con sus seres queridos. Me puse en contacto con la fiscalía para ofrecer mis condolencias a la familia», expresaba.

Daniel Sancho posando en sus redes. (Foto: Instagram)

Además, Silvia Bronchalo se ha demarcado del caso de su hijo. «No he estado involucrada en la defensa de mi hijo, esto ha sido gestionado por su padre. Mientras, como madre, seguiré estando al lado de mi hijo. Ruego que se respete el dolor de todos los que sufrimos esta tragedia», finalizaba, según recogen medios como Lecturas. De esta manera, Rodolfo Sancho se convierte en el principal defensor de Daniel Sancho, quien el próximo mes de agosto cumplirá su primer año de condena.

Rodolfo pidió ayuda a la Casa Real

Hace tan solo unos días, LOOK contó en exclusiva que fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el actor Rodolfo Sancho solicitó ayuda a la Casa Real española para intentar mejorar la situación de su hijo. A pesar de esta petición, dicha ayuda no le fue proporcionada.

«No hay una sola implicación de la Casa Real en el caso. Rodolfo Sancho lo ha intentado. Evidentemente, ha buscado la manera de llegar al poder para intentar recibir una ayuda. También en el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y, por supuesto, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el único que se dedica a esto. Pero todos se han apartado del caso desde que la sentencia se hiciera oficial», revelan a esta publicación», indicaron a este digital.