Han pasado casi cuatro meses desde que Daniel Sancho ingresara en la prisión de Koh Samui como presunto autor premeditado del asesinato de Edwin Arrieta, un conocido cirujano de origen colombiano. Desde entonces, el caso se ha convertido en uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, y los pasos y las informaciones proporcionadas por las autoridades del país asiático han dado siempre cierta luz a lo que podría ser la sentencia final del acusado. Y es que el hecho de que el informe realizado por parte de la policía señale que se trate de un crimen premeditado pone entre las cuerdas el futuro del chef, ya que las leyes de país mencionado castigan con pena de muerte este tipo de actos. No obstante, tal vez todavía tenga una última bala que gastar antes de que se dicte la sentencia final.

Según han recogido diferentes medios, este mismo lunes, el acusado ha tenido que volver a enfrentarse al juez después de declararse como «no culpable» del asesinato del colombiano. El reencuentro de la justicia con Daniel Sancho tenía como objetivo conocer la fecha en la que se celebrará el juicio final del caso pero, finalmente, no ha podido ser así. Tal y como ha trascendido, la vista ha terminado con una ampliación del plazo para que la defensa de Daniel Sancho presente la totalidad de las pruebas necesarias que, hasta ahora, no han mostrado. Es por ello por lo que el juez se ha visto obligado a retrasar el dictamen para el próximo mes.

Daniel Sancho detenido / GTRES

Como consecuencia de esta nueva ampliación, las fechas de juicio no se conocerán hasta que se celebre la nueva vista fijada. No obstante, durante el acto judicial celebrado este lunes, el juez se ha encargado de leer los cargos a los que se enfrenta Daniel Sancho: asesinato premeditado, destrucción de la documentación ajena y dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima. Aunque el acusado se ha declarado como no culpable, habrá que esperar a que el juez dicte sentencia el día del juicio para conocer el destino del mismo.

El tenso reencuentro de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

Esta última vista celebrada ha supuesto la tensa coincidencia de los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Ambos se han encontrado cara a cara en los juzgados de Tailandia después de varios meses esquivando que los medios obtuvieran una fotografía que mostrara que compartían espacio y tiempo en medio del vendaval mediático que ha supuesto la situación judicial de Daniel Sancho. La primera en llegar ha sido Silvia, quien accedía al edificio junto a su abogada española. Minutos más tarde lo hacía el actor, el cual lo hacía con el mismo objetivo que su ex mujer: apoyar a su hijo y luchar por su bienestar.

Aunque hayan coincidido, lo cierto es que de cara a los medios, han preferido guardar distancia, la cual podría ser señalada como una prueba de que su relación sigue siendo escasa, aunque lo cierto es que se desconoce el trato que han mantenido una vez ha comenzado la vista judicial. Cabe destacar que el rostro sonriente de Rodolfo ha sido otro de los gestos más llamativos de esta última aparición, ya que la actitud del intérprete frente a las cámaras durante estos últimos meses ha experimentado un giro de 180 grados.