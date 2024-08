Sharon Stone preocupa al aparecer con un ojo morado en Turquía

Sharon Stone lleva más de cuarenta años de su vida dedicándose al mundo de la interpretación. Es por ello por lo que su rostro se ha consolidado como uno de los más conocidos del séptimo arte, contando con un gran elenco de fans que sigue cada uno de sus pasos. Siendo consciente de lo mencionado, la actriz intenta que sus redes sociales estén muy activas en su día a día, compartiendo detalles de su faceta más personal con sus más de tres millones de seguidores en Instagram.

Las imágenes que habitualmente comparte en el universo 2.0. suelen ser paisajes paradisiacos, escenas familiares o selfies con íntimos amigos, pero lo cierto es que uno de sus últimos posts ha llamado la atención frente al resto por el aspecto con el que Shanon aparece frente a la cámara.

Tal y como se puede ver en la fotografía, la intérprete posa en la puerta de un prestigioso hotel de lujo con una importante lesión en su ojo izquierdo, el cual aparece completamente de color morado. Se desconoce la razón por la que Sharon ha sufrido dicho golpe en su rostro, ya que como explicación, se ha limitado a escribir como pie de foto lo siguiente: «Este viaje está siendo duro. Pero yo soy más dura».

Como era de esperar, sus declaraciones no han sido suficientes y la imagen que ha publicado ha generado una gran preocupación entre todos sus seguidores, los cuales no han dudado en mostrar su inquietud a través de diferentes comentarios en el propio post: «Espero que estés bien», «¿Qué pasó?», «Ojalá te recuperes pronto», «¿Qué demonios ha pasado?», «Nada puede hacerte daño», «Te quiero Sharon», «¿Quién te dio un puñetazo en la cara?», «Nunca te quedes cerca de una botella de champán que está a punto de estallar», escribían algunos de los internautas. Por ahora, la actriz no ha respondido a ninguna de estas preguntas, por lo que sigue siendo un auténtico misterio si ha sufrido algún golpe o si, por el contrario, se trata simplemente de un maquillaje propio de sus labores de interpretación.

Sea como fuere, lo cierto es que horas después, Sharon ha compartido una nueva publicación en la que enseña el patio de la estancia en la que está disfrutando de sus vacaciones turcas. Un lugar con el que parece estar muy contenta: «Si alguien está considerando Turquía para unas vacaciones, este es el patio de mi habitación de hotel», escribía. Unas palabras que han tranquilizado en cierta parte a sus followers ya que, aunque todavía no ha trascendido el motivo por el que luce un ojo morado, parece que Sharon se encuentra en muy buenas condiciones.