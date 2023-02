Tras dos temas cargados de dardos hacia Piqué, parece que Shakira ya ha cerrado el círculo que tanto dolor le ha causado. Ahora, después de meses de silencio, la de Barranquilla ha querido dar un paso adelante, concediendo la que ha sido su primera entrevista televisiva en mitad de la tormenta. Será este lunes, a las 22:30 horas mexicanas, cuando la intérprete de Te felicito se abra en canal en Nmás junto a Enrique Acevedo.

Así lo ha confirmado el periodista a través de la redes sociales: «Les tenemos una sorpresa. Shakira, ¿cómo estás? La entrevista completa, nuestra conversación la podrán ver en En punto». La intérprete de Waka waka se sentará en la televisión mexicana para hablar de su ruptura, las canciones que la han puesto en el ojo del huracán y, sobre todo, de su horizonte profesional. «Estoy lista para el próximo round, que venga la vida que me muestra qué más hay», ha asegurado en el adelanto que ha compartido la cadena. Pero no todo ha quedado ahí, pues en otra parte del clip, ha pronunciado unas palabras que no han tardado en correr por la red, levantando todo tipo de conjeturas. La más apoyada, que su declaración iba hacia Clara Chía: «Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras». De momento, habrá que esperar unas horas para que, por fin, Shakira hable.

Aunque se trata de su primera entrevista desde que vieran la luz la Session #53 y TQG, lo cierto es que la colombiana ya concedió sus primeras declaraciones para la revista Elle cuando su matrimonio dinamitó por los aires. Después de anunciar su separación a través de un comunicado oficial y tras varios meses de rumores por una presunta infidelidad por parte del catalán, la de Barranquilla dio un paso al frente y puso toda la verdad sobre la mesa. «Es difícil hablar de esto, especialmente porque todavía estoy pasando por ello, porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación normal», dijo entonces

Ahora, Shakira ha vuelto a hacerlo. La colombiana ha aprovechado el éxito de su último tema junto a Karol G para levantar la voz y zanjar, en primera persona, todos los rumores que ya corren como la pólvora. ¿Será esta la oportunidad para contar de una vez por todas toda la verdad, sin dejar ningún cabo suelto? Habrá que esperar.

El museo de Shakira

Mientras tanto, la intérprete de Monotonía continua centrada en sus proyectos profesionales. ¿El último? Nada más y nada menos que un museo. Será el próximo 4 de marzo cuando se abran las puertas a la exhibición Shakira, Shakira: The GRAMMY Museum Experience, una sala dedicada exclusivamente a la cantante que contará con objeto icónicos, instrumentos invaluables, vestuarios de eventos especiales y muchas más sorpresas a través de las cuales se hará un recorrido por toda la trayectoria musical de la artista que más está dando de qué hablar. Un lugar en el que también se han incluido artefactos de su archivo más personal, tres películas y un espacio inspirado en su gira El Dorado.