Se ha cumplido un año desde que Shakira lanzó un proyecto con el que hizo historia en la industria de la música. Estamos hablando de su canción, Sesión 53 junto a Bizarrap. Tema con el que envió una serie de zascas a su ex, Gerard Piqué, pero también a su actual pareja, Clara Chía. La madre del ex jugador del Fútbol Club Barcelona tampoco se libró de ser mencionada. «Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», canta la colombiana en uno de los versos.

Shakira junto a Montserrat Bernabéu / Gtres

Palabras con las que la cantante dejó clara su mala relación con Montserrat Bernabeu. Cabe destacar también en el hilo de esta mediática historia que tras la publicación de la citada melodía, se pudo saber que Shakira tenía en el balcón de su casa, en Barcelona, una bruja que miraba a la dirección de la vivienda de los padres del empresario, ya que eran vecinos.

La imagen viral de Shakira

Ahora, Shakira ha protagonizado una fotografía de la que todo el mundo habla. En ella aparece la artista junto a una de sus mejores amigas, Gabriela, y una persona que en su día ocupó un lugar importante en su vida. Se trata de Inés Pertiné, madre de Antonio de la Rúa, con quien estuvo más de una década y cuya historia de amor llegó a su fin en 2011.

Shakira junto a su amiga Gaby e Inés, su ex suegra / Redes sociales

En la imagen aparecen las tres mujeres, muy sonrientes mirando al objetivo de la cámara. Vínculo que refuerzan con una frase cuando menos llamativa. «Con nuestra ex suegra amada», se puede leer. Y es que, Gabriela también tuvo un romance con Aíto, hermano de Antonio. La foto, que fue tomada hace unos días, deja patente que Shakira e Inés mantienen una excelente relación. Tanto que cuando se reúnen no dudan en inmortalizar el momento, presumiendo de amistad en el universo 2.0. Sin embargo, la colombiana ha optado por no compartir esta publicación en su perfil.

A diferencia de cómo terminó la relación con los padres de Piqué, Shakira, escribió en 2019 una emotiva carta con la que se despidió del ex presidente Fernando de la Rúa, su ex suegro. «Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo», posteó.

Shakira junto a Antonio de la Rúa / Gtres

Además, reseñable es que Shakira y el abogado, quienes mantuvieron una intensa relación, no tuvieron el mejor de los desenlaces para su historia de amor y terminaron en los juzgados. Con el paso del tiempo pudieron solucionar sus problemas y dejaron a un lado las rencillas del pasado.