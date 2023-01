Después de la vorágine del último tema de Shakira con Bizarrap, desde hace algunos días se ha estado especulando con los próximos pasos profesionales de la artista. Entre los rumores que se han apuntado se ha hablado de una colaboración entre la de Barranquilla y Karol G, una cuestión que se va a hacer realidad tal como ha anunciado Sony Music.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)



Fuentes oficiales de la discográfica han confirmado a la agencia EFE que ambas colombianas están trabajando en un tema juntas y que próximamente se lanzará la canción al mercado. A pesar de que se había especulado a que podría coincidir con el cumpleaños de la de Barranquilla -que, por cierto, comparte con su ex pareja-, lo cierto es que esto no va a ser así. No obstante, todavía no se tienen más detalles sobre esto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)



Esta aclaración se ha producido después de que algunos medios hayan publicado que Shakira tenía la intención de sacar a la luz una nueva canción como ‘regalo’ de cumpleaños para su ex pareja. No obstante, parece que la canción sí que podría contener algunas referencias a Gerard Piqué, pero no se sabe cómo serán. Como tampoco se sabe la fecha exacta en la que se hará pública.

Los rumores de un nuevo tema con mensajes al ex futbolista comenzaron a raíz de un vídeo en el que la periodista Nuria Marín apuntaba que esta sería la quinta y última canción en la que Shakira se desquitaría con el padre de sus hijos por haberla traicionado. «La misma Shakira nos habría revelado en su canción con Bizarrap la fecha de su nueva revenge song contra Gerard Piqué … vais a flipar con esto, es cerrar el círculo de forma perfecta», dijo la periodista. Al parecer, Marín se refería al momento en el que Shakira dice «yo valgo por dos de veintidós», en el tema con Bizarrap. Según asegura, la de Barranquilla estaría anticipando que su próxima canción saldría al mercado el día 2 de febrero, casualmente, fecha del cumpleaños de Gerard Piqué, y también de ella misma.

Antes de esto, Karol G también alimentó los rumores de una colaboración con Shakira al aparecer en un partido de la NBA con una camiseta en la que se podía leer ‘Te quedó grande’, que se ha interpretado como una referencia al último éxito de la barranquillera.

A esto hay que añadir que quienes también han hablado de la próxima de la canción de Shakira y Karol G fueron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en el pódcast de Mamarazzis, donde aseguraron que, si se pensaba que la Sesión 53 había sido directa por parte de la colombiana, la canción junto a Karol G «será bastante explícita» sobre la situación entre Piqué, Clara Chía y Shakira.