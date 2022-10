«No fue culpa tuya»: El enigmático mensaje de Shakira, ¿a quién lo dirige?

La cantante Shakira lleva tiempo en el punto de mira a raíz de su inesperada y abrupta separación de Gerard Piqué. A pesar de que en un primer momento Shakira prefirió no hacer declaraciones sobre la ruptura y la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, recientemente, la artista concedía una entrevista a la revista Elle en la que hablaba de cómo estaba viviendo todo este complicado proceso y aseguraba que sus hijos y su familia eran lo más importante para ella.

Aunque Shakira no se ha pronunciado más sobre este tema por ahora, la colombiana ha publicado un post en su cuenta de Instagram que ha despertado muchas sospechas. Se trata de un vídeo con un fondo blanco en el que se puede ver cómo se teclea en lo que parece una máquina de escribir la frase “No fue culpa tuya…”, sin más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)



Un post que, como era de esperar, no ha tardado en generar reacciones entre sus seguidores. A pesar de que, por el momento la artista no ha dicho nada sobre esta enigmática publicación, el post ya ha conseguido más de cuatrocientos mil likes, además de numerosos comentarios. Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciasen su separación, la artista se ha centrado en su música y en sus hijos, aunque está inmersa en todo el proceso legal por la custodia de los niños, así como la batalla que mantiene con Hacienda y que la llevará finalmente a sentarse en el banquillo tras no haber llegado a un acuerdo.

Dado que la artista no ha dado más información sobre este misterioso post, las especulaciones no han tardado en llegar. Se habla de la posibilidad de que se trate de un nuevo tema musical de la colombiana, que verá la luz próximamente. No hay que olvidar que Shakira ha asegurado que la música es su refugio y que en varias ocasiones ha plasmado sus vivencias a través de sus canciones. De hecho, una de sus últimas canciones, Te felicito, generó una gran polémica, tras los rumores de separación de Gerard Piqué y las primeras especulaciones de la nueva relación del deportista con Clara Chía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Lo cierto es que para la colombiana no está siendo un buen momento. A pesar de que está muy centrada en su carrera y en sus dos hijos, los últimos meses han estado llenos de problemas. Además de la batalla legal por la custodia de sus hijos, la artista tiene que sentarse en el banquillo por seis presuntos delitos contra Hacienda. Un panorama muy diferente al de Gerard Piqué, que está feliz junto a Clara Chía, con quien mantiene una relación que avanza a muy buen ritmo, tal como reflejan sus últimas apariciones juntos.