Shakira reconoce que separarse de Piqué ha sido el mayor sufrimiento de su vida

Shakira ha vuelto a sincerarse sobre su pasado sentimental. Se han cumplido dos años desde que se conoció su ruptura con Gerard Piqué. Desde entonces, ambas partes han hecho sus vidas por diferentes caminos. Mientras la artista continúa en solitario disfrutando de una nueva vida en Miami (Estados Unidos), el empresario sigue inmerso en su relación con Clara Chía.

De nuevo, la intérprete de Waka Waka ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su ex como nunca, llegando a confesar que su ruptura fue el mayor sufrimiento de su vida.

Shakira y Gerard Piqué en una imagen en el pasado. (Foto: Gtres)

«El sufrimiento que sentí fue probablemente el peor que he experimentado en toda mi vida, y a veces me impedía funcionar», ha confesado, recordando así cómo fue el fin de su relación con Piqué. «Sentía como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho», ha continuado sincerándose.

«Y la sensación era tan real, era casi física. Sentía físicamente que tenía un agujero en el pecho y que la gente podía ver a través de mí», ha añadido, sobre el que es, sin duda, uno de los episodios más delicados de su vida.

Shakira en la alfombra roja del Festival de Cannes. (Foto: Gtres)

Una etapa muy complicada para Shakira

Fue a principios de 2022, cuando comenzaron a circular los rumores de que Shakira y Gerad Piqué habían puesto fin a su relación de 11 años. Poco después llegó la confirmación a golpe de comunicado. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», indicaron en junio. Al mismo tiempo, la sombra de la infidelidad por parte de Gerard colocó su ruptura en la primera plana mediática.

Por aquel entonces el padre de la artista,William Mebarak, voló desde Colombia para ver cómo estaba su hija y apoyarla. Desafortunadamente, sufrió una caída. Motivo por el que requirió atención médica. Los médicos le dijeron a la cantante que era probable que su padre falleciera, aunque, afortunadamente, salió adelante.

Shakira en unos premios de música. (Foto: Gtres)

Shakira también tuvo que atravesar un complicado caso legal, que se abrió en 2018 cuando fue acusada de evadir aproximadamente 14.5 millones de euros en impuestos. «Cuando llueve, diluvia», ha dicho la cantante sobre aquella época. «Fue una locura la cantidad de cosas con las que tuve que lidiar al mismo tiempo», ha contado a la revista Rolling Stone.

En medio de ese huracán de sensaciones negativas, Shakira pudo ver la luz cuando lanzó la Sesión 53 junto a Bizarrap. «No saben el alivio que sentí. Fue como…», ha asegurado. «Alivio. Y también recuerdo a mi mánager de entonces diciéndome: ‘Por favor, cambia la letra’. Por supuesto, sólo intentaba calcular las posibles contingencias y riesgos, pero le dije: ‘Soy una artista. Soy una mujer. Y soy una loba herida. Y nadie debería decirme cómo lamerme las heridas’», ha expresado sobre la canción en la que hace alusión al padre de sus hijos, a su pareja actual y a su ex suegra.