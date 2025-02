Belén Esteban lo tiene claro: quiere hacer una serie sobre su vida. Esta idea lleva pensándola ya algún tiempo, pero ahora está más cerca que nunca de hacerse realidad. La colaboradora de televisión ha confesado que el proyecto va a llevarse a cabo y así lo ha confesado ella misma.

«El tema de mi serie está todo hablado y cerrado», ha indicado. Con estas palabras, la conocida ahora como la patrona, ha anunciado que ya se habrían producido las primeras conversaciones del biopic, aunque no ha revelado más datos sobre este tema.

Belén Esteban en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Hace tan solo unos días, Esteban confesó en el programa donde trabaja, Ni que fuéramos, que había pensado en una conocida actriz para que encarnara el personaje en su juventud. Se trata de Ester Expósito, quien recientemente se pronunció sobre este asunto en los premios Goya 2025 celebrados en Granada.

Ester Expósito en los premios Goya 2025. (Foto: Gtres)

«Me encantaría, sería un sueño», indicó en un primer momento. Tras estas palabras añadió: «Y dirigido por Almodóvar». Y es que, durante la red carpet de los premios Feroz, el director manchego fue preguntado sobre este asunto. «¿Quiere hacer una serie sobre su vida? Si le queda muchísimo por vivir. Está empezando esa chica. Yo, ahora, estos dos próximos años estoy ocupado si ella me espera me lo puedo pensar», comentó a los periodistas.

Expósito confesó que todavía no había hablado con Belén. «No, no lo he hablado con ella. La conozco, pero no la he visto desde que dijo eso, aunque vamos a ponernos a ello. Ahí gano el Goya o, por lo menos, me nominan», dijo en Fotogramas.

Belén Esteban en LOS40 Music Awards. (Foto: Gtres)

Kiko Matamoros aparecerá en la serie

Cuando se lleve a cabo este trabajo audiovisual se espera que en la ficción basada en hechos reales aparezcan personas que han formado parte de la vida de Belén Esteban, desde su ex pareja, Jesulín de Ubrique, y Fran Álvarez hasta Miguel, su actual marido.

Kiko Matamoros en Madrid. (Foto: Gtres)

Quienes también aparecerán serán algunos compañeros de profesión, así como sus amigos, como es el caso de Kiko Matamoros. «Ya tengo tu papel. Lo va a hacer un actor muy famoso», ha confirmado Belén.

Aunque, por ahora no han salido a la luz más detalles de este ambicioso proyecto de la televisiva, sí que tiene claro que quiere que sean más de 60 capítulos de una duración aproximada de 45 minutos. Consciente del revuelo que se genera en torno a este reto profesional, Belén ha insistido en que no se hable más de este asunto. «De mi serie ya no hablemos más. Al final me la vais a gafar», ha indicado a sus compañeros de programa.