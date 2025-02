Es un hecho. Anabel Pantoja y Belén Esteban han creado una consolidada amistad que iniciaron años atrás. No sólo se consideran grandes amigas, sino parte de la familia. Sin embargo, no ha pasado desapercibido el último movimiento de la sobrina de Isabel Pantoja. Acto que ha recriminado públicamente Esteban.

Una conversación pendiente

La influencer ha estallado mediante unos stories de su perfil de Instagram contra la prensa en medio de la delicada situación que atraviesa al ser investigada, junto a su pareja David Rodríguez, por un presunto maltrato infantil. «Que yo tenga que acudir a mi ambulatorio para acudir a una cita médica y tenga que venir a retransmitir y grabar algo tan íntimo, me parece ya de traspasar los límites», ha comentado, muy enfadada.

Belén Esteban en directo en ‘Ni que fuéramos’. (Foto: TEN)

Este 12 de febrero, Belén Esteban ha reaccionado a las palabras de Anabel. Lejos de mostrar su apoyo, como suele ser habitual dada la estrecha relación que mantienen, la televisiva ha querido dar su punto de vista y ha indicado que le parece desmedida la publicación de la creadora de contenido.

Aunque Belén Esteban no ha estado presente en el plató de Ni que fuéramos (por tener que acudir al dermatólogo por un problema capilar), ha intervenido en directo. «A ver, yo también lo he vivido y es cierto que llega un momento que te puedes cansar. Pero viéndolo de otra manera, yo creo que no lo debería de haber hecho. Luego te das cuenta cuando pasan las cosas porque a mí también me ha sucedido. A ver yo cuando estaban en la puerta de mi casa muchas veces no he tenido buenas palabras, de las cuales me he arrepentido siempre», ha comenzado diciendo. «Como que no lo sabe gestionar. ¿Qué si estoy de acuerdo con lo que ha hecho? No», ha dicho de forma tajante. «Creo que ella está todos los días con la prensa y no lo sabe gestionar. No estoy de acuerdo con lo que ha hecho», ha asegurado la colaboradora.

Belén Esteban y Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

Por ahora, Belén Esteban no ha comentado nada a Anabel, pero ha asegurado que hablará con ella. «No se lo he dicho, pero sí se lo voy a decir», ha añadido. Una decisión que ha sido aplaudida por sus compañeros de programa. «Claro, es que la amistad es eso. Iba a decir que hay un precio que pagar, pero no hay ningún precio, pero al final la amistad a veces implica decir las cosas que a lo mejor la otra persona no quiere escuchar», ha explicado María Patiño, presentadora del espacio.