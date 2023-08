Sergio Rico recibe el alta médica: el calvario con final feliz que comenzó con un día de romería

Después de tres meses llenos de incertidumbre y de miedo, Sergio Rico ha recibido la mejor de las noticias tras haber sido dado de alta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Era el pasado 28 de mayo cuando, a consecuencia de un accidente a lomos de un caballo, el guardameta era trasladado de urgencia al centro médico más cercano. Allí permaneció en coma durante cinco largas semanas, siendo atendido durante las veinticuatro horas del día por la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según ha trascendido, todo ocurrió en El Rocío. Sergio Rico se encontraba montando a caballo cuando el animal se puso nervioso y le tiró al suelo, donde fue pisado y golpeado varias veces en la cabeza. Estos golpes le provocaron un grave traumatismo craneoencefálico que le obligaron a estar bajo los efectos de la sedación. A los nueve días de su ingreso, comenzaron a retirar la sedación, pero continuaba siendo dependiente de la respiración mecánica asistida. Dentro de la gravedad, parecía que Sergio evolucionaba favorablemente, aunque fuera despacio. Pero, tan solo unos días después, volvía a necesitar de la sedación tras mantenerse consciente varias jornadas y parecer haber salido del coma paulatinamente.

Desde que el futbolista tuvo el accidente, sus familiares más cercanos y los médicos informaban diariamente sobre su estado de salud, pero, tras este intento no exitoso de retirar la sedación, su círculo más allegado decidió optar por la discreción absoluta, dando la orden de no informar sobre su evolución, a no ser que hubiera alguna novedad importante al respecto. Pero, inesperadamente, Alba Silva rompió con ese silencio a los pocos días para anunciar que su marido iba poco a poco dando pequeños pasos. Unas palabras que llenaban de esperanza a todos sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Silva (@albasilvat)

Y efectivamente así fue. A las pocas semanas, Sergio Rico consiguió salir del coma, volviendo a estar consciente y siendo capaz de reconocer a todos sus familiares, con los que en un principio se comunicaba a través de gestos o de una pizarra a causa de tener la garganta dañada por la intubación. Sin duda, han sido 82 días llenos de altibajos que finalmente han acabado con un final feliz. La mañana de este mismo viernes, Sergio Rico ha abandonado el hospital sevillano para continuar su recuperación en casa, rodeado de sus familiares y amigos.

Alba Silva despidiéndose del personal del hospital/ Instagram

Alba Silva, la mujer del deportista, ha sido muy transparente durante todos estos meses a la hora de transmitir sus sentimientos. Y esta mañana no iba a ser menos. La joven ha publicado una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde se ven sus ojos llorosos tras despedirse de la habitación que han convertido en su hogar durante tres largos meses. «Así llevo toda la mañana con las despedidas del personal. Los verdaderos héroes», escribía. Y es que Alba no se ha cansado de dar las gracias al personal sanitario por haber hecho posible que su marido haya podido superar el fatídico accidente que sufrió el pasado mes de mayo.