Sergio Ramos presume de familia unida junto a Pilar Rubio y sus padres

Son fechas de reuniones y de encuentros familiares. En el meridiano de las festividades de Navidad, Sergio Ramos ha encontrado un hueco para compartir en sus redes sociales cómo está disfrutando de estos días en familia. El futbolista ha publicado un vídeo resumen de cómo fue su Nochevieja y cómo recibió al 2024.

Sergio Ramos junto a su familia / Redes sociales

Un clip en el que aparece junto a su mujer, Pilar Rubio, sus progenitores y algunos miembros de su familia mientras comparten charlas y risas en una de las noches más especiales del año. Una vez tomaron las doce uvas todos ello salieron al jardín de la casa y disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales. Con esta estampa, Ramos ha dado portazo a todo tipo de rumores sobre una posible mala relación entre su esposa y su familia.

Además, el deportista también ha expresado unas palabras en la Red. «Da igual el momento o la circunstancia, la respuesta siempre es la familia y compartir momentos. Os deseamos todo lo mejor para vosotros y vuestros seres queridos en 2024. Salud para todos y mucho amor. Lo primero es la familia, la salud y la libertad», ha comentado.

Fue en el programa Fiesta donde se aseguró que la presentadora habría protagonizado una «bronca brutal» con la familia de su marido. Un gran encontronazo que habría provocado que «cuando va al palco Pilar, no va la familia, y cuando va la familia, no va Pilar. Y si van juntos, Pilar y sus hijos y la familia de Sergio, no se dirigen la palabra, ni se miran».

Sergio Garrido, colaborador del espacio de Telecinco indicó que sí existe una «crisis familiar» y se debe a la «mala relación» de la presentadora con los Ramos. «Es que no se pueden ni ver», insistió.

Una romántica estampa

Horas antes de que Sergio Ramos publicase este post familiar, Pilar Rubio hacía lo propio compartiendo una serie de fotografías en las que posaba junto a Ramos, ambos muy cómplices ante el objetivo de la cámara. «Os deseamos todo lo mejor para vosotros y vuestros seres queridos en 2024. Salud para todos y mucho amor», expresó la presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pilar Rubio (@pilarrubio)

Pilar Rubio desmiente una crisis con Sergio Ramos

Hace unos días, Pilar Rubio presentó uno de sus últimos retos profesionales tras su fichaje por TVE. Fue durante la rueda de prensa cuando habló sobre su situación actual con el padre de sus hijos. «Nosotros siempre hemos sido una familia unida que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento eso es así y seguirá siendo de esta manera», dijo en un primer momento para después añadir que «siento que cada día se inventan una cosa nueva, pero, evidentemente, sabéis que no tenemos tiempo y menos con tantos programas de estar desmintiendo. Os agradezco el interés, pero no os preocupéis. Estamos muy bien, nos queremos mucho, somos muy felices, no estoy embarazada, no tenemos crisis, entonces no sé, tenemos una vida muy normal».