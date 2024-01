Sergio Ramos y Pilar Rubio llevan siendo protagonistas de la crónica social durante varias semanas por una supuesta crisis en su matrimonio. Sin embargo, hace unos días, la presentadora dio portazo a estas habladurías y confesó que entre ellos nada ha cambiado, que todo está bien. Con el cambio de año, la pareja para fotografiarse en varias imágenes que no han tardado en hacerse virales.

Ha sido la presentadora, quien, ha publicado en su perfil de Instagram, donde reúne más de 11 millones de seguidores, una serie de imágenes en las que aparece, muy cómplice, junto al que fuera jugador del Real Madrid. Vestida con una camisa negra, short a juego y blazer siguiendo la misma línea estilística, Pilar sonríe mientras agarra al empresario que, para la gran ocasión se decantó por un traje gris compuesto por una chaqueta y pantalón a tono. No ha sido la única estampa que ha querido compartir Pilar Rubio, en la siguiente aparecen ambos besándose y en la tercera se miran con mucha complicidad.

A este carrusel de fotografías le ha acompañado un texto muy especial. «Os deseamos todo lo mejor para vosotros y vuestros seres queridos en 2024. Salud para todos y mucho amor», ha escrito la colaboradora de El Hormiguero.

El matrimonio está atravesando un momento muy dulce de su relación en Sevilla, donde llevan instalados varios meses y desde donde han tenido que hacer frente juntos a todas sus batallas, incluidas las especulaciones sobre un presunto distanciamiento entre ellos.

Pilar Rubio acalla rumores de crisis

En la línea de lo anterior, hace unos días, Pilar Rubio presentó uno de sus últimos retos profesionales tras su fichaje por TVE. Fue entonces cuando concedió una entrevista en la que acalló todo tipo de rumores sobre una crisis con Sergio Ramos. Pese a que Pilar no es dada a hablar de su esfera personal, sí que quiso aclarar cómo está la situación con Ramos.

«Nosotros siempre hemos sido una familia unida que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento eso es así y seguirá siendo de esta manera», comenzó diciendo a los medios de comunicación presentes. «Siento que cada día se inventan una cosa nueva, pero, evidentemente, sabéis que no tenemos tiempo y menos con tantos programas de estar desmintiendo. Os agradezco el interés, pero no os preocupéis. Estamos muy bien, nos queremos mucho, somos muy felices, no estoy embarazada, no tenemos crisis, entonces no sé, tenemos una vida muy normal», añadió.

Después confesó que para el próximo año pide que salud y «que sigamos igual que siempre, que mis hijos sean felices y nosotros estemos unidos como familia».