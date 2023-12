El 27 de diciembre supuso una fecha muy especial para René Ramos y toda su familia, dado que el ayuntamiento de su Camas natal le hizo entrega de la Medalla de Honor como vecino honorífico. En este acto, René estuvo acompañado por su pareja, la cantante Lorena Gómez; su hijo, René, así como por sus padres, José María y Paqui, quienes se sintieron muy orgullosos de él. Sin embargo, los grandes ausentes fueron Sergio Ramos y su mujer, Pilar Rubio. Ahora, a través del perfil de Instagram de la presentadora se ha podido saber que está en Sevilla.

Pilar Rubio posa junto a Naty Abascal en una estampa de lo más navideña junto a un enorme árbol con adornos. «¡Cómo disfruto siempre estando a tu lado, querida @natyabascal! Gracias por un día tan especial en Sevilla. Te adoro», ha escrito en el post.

Pilar Rubio desmiente los rumores de crisis con Sergio Ramos

Hace unos días, Pilar Rubio presentó uno de sus últimos retos profesionales tras su fichaje por TVE. Fue entonces cuando concedió una entrevista en la que acalló todo tipo de rumores sobre una crisis con Sergio Ramos. Y es que en los últimos meses han circulado varios rumores sobre que el matrimonio atraviesa un mal momento. Pero nada más lejos de la realidad. Pese a que Pilar no es dada a hablar de su vida personal, ha plantado cara y ha zanjado cualquier tipo de distanciamiento con Ramos.

«Nosotros siempre hemos sido una familia unida que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento eso es así y seguirá siendo de esta manera», comenzó diciendo a los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa. «Siento que cada día se inventan una cosa nueva, pero, evidentemente, sabéis que no tenemos tiempo y menos con tantos programas de estar desmintiendo. Os agradezco el interés, pero no os preocupéis. Estamos muy bien, nos queremos mucho, somos muy felices, no estoy embarazada, no tenemos crisis, entonces no sé, tenemos una vida muy normal», añadió.

Después confesó que para el próximo año pide que salud y «que sigamos igual que siempre, que mis hijos sean felices y nosotros estemos unidos como familia». Asimismo, Pilar Rubio ha confesado la ilusión con la que está viviendo esta época tan especial del año, sobre todo, por sus hijos, quienes aportan ese toque de magia y alegría al hogar. «Intento organizar todo el rato planes fuera de casa, paseamos, vemos las luces de Navidad. Es muy bonito», contó para después añadir que ellos (sus hijos) «se lo toman con mucha ilusión. Solo ver sus caras y ver que pueden emocionarse y creerse tantas cosas pues es maravilloso», terminó diciendo la presentadora.