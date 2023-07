Sergio Ramos y Pilar Rubio: planes veraniegos por separado antes de la gran decisión

El mes de julio da sus últimos suspiros de vida y los famosos siguen disfrutando en plenitud del verano. En el caso de Sergio Ramos y de Pilar Rubio han optado por separar sus caminos durante unos días para disfrutar de otros planes fuera del matrimonio. Todo ello en unas semanas que son verdaderamente clave para conocer qué va a suceder con el futuro de ambos ya que el futbolista se encuentra sin equipo.

El futbolista sevillano ha optado por desplazarse junto a sus seres queridos: sus hermanos René y Miriam -con sus respectivas parejas- y sus padres, Paqui y José María. Sergio ha utilizado su cuenta en Instagram para publicar un carrusel de imágenes que resume perfectamente la divertidísima noche que pasaron en familia. Buena temperatura, mejor comida y muchas risas. ¿Acaso hay mejor vitamina que esa?

Si es cierto que sorprendió no ver a Pilar Rubio en esas imágenes familiares, si bien ambos practican el dedicar tiempo para sí mismos fuera del matrimonio, algo que no hace más que dotar de salud al mismo. En lugar de estar con Sergio Ramos, la presentadora madrileña aprovechó para pasar un día de playa en compañía de sus amigas, dejándonos, por cierto, una de sus imágenes más naturales.

Pilar Rubio, en la playa

Pilar sufrió la humedad de los sitios de costa -como el común de los mortales- pero no le importó. La colaboradora de El Hormiguero disfrutó de una agradable jornada en la arena, tomando el sol y degustando un cóctel de lo más refrescante. Semanas atrás nos dejó otra instantánea familiar en compañía de sus hijos, durante un viaje a Galicia, del que Sergio Ramos no formó parte, al menos en las fotografías que compartió en sus redes.

Además, hace unos días anunció que estaba inmersa en la preparación de un nuevo programa de televisión del que todavía no podía dar detalles. Una cuestión que enlaza directamente con el siguiente epígrafe.

El futuro de Sergio Ramos y de Pilar Rubio

He ahí el quid de la cuestión. ¿Qué va a ser del futuro de Sergio Ramos y de Pilar Rubio? Una vez han dejado Francia de manera definitiva, el interrogante que se plantea es saber dónde va a jugar el defensa la próxima temporada. Todos los clubes han iniciado ya sus pretemporadas, pero el ex capitán del Real Madrid aún no ha encontrado acomodo en ninguno. Se habló con fuerza de un posible retorno al Sevilla, club en el que se formó como futbolista, que finalmente se desechó.

Sergio Ramos y Pilar Rubio / Gtres

Ambos saben que deben buscar un nuevo destino donde continuar con su vida en familia y son varios los aspectos a tener en cuenta y sopesar. Desde que sea un proyecto atractivo para que Sergio Ramos firme su último gran contrato antes de colgar las botas, hasta el bienestar de su familia. Las puertas de Europa parecen cerrarse para él y las opciones de probar suerte en la liga de Arabia -que cada vez recluta más estrellas- o en Estados Unidos cogen fuerza. Claro que, eso a Pilar Rubio le pondría el panorama muy cuesta arriba para sus trabajos en España. Son tiempos cruciales.