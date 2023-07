Selena Gomez: los dramas de la niña Disney más allá de Justin Bieber

Selena Marie Gomez está de enhorabuena. La actriz, cantante e influencer sopla las 31 velas de su cumpleaños en un momento de auténtica plenitud personal y profesional. Ella misma lo hace saber en cada declaración pública que hace tanto en sus redes sociales, como en las entrevistas que ha concedido en su particular despertara alejada de todas las ataduras del pasado que le hicieron venirse abajo.

Partiendo de la idea de que Selena nunca se consideró del todo un juguete roto, lo cierto es que su temprana carrera como niña Disney, como protagonista de series como Los magos de Waverly Place o Sólo asesinos en el edificio, marcó profundamente su niñez y adolescencia debido a la gran popularidad que atesoró a lo largo de los años. Un histórico en el que los dramas han acaparado gran parte de la actualidad sobre su vida.

Selena Gomez en una imagen reciente. / Gtres

El primero de ellos, por una cuestión cronológica, fue su truculento noviazgo con el cantante Justin Bieber. Ambos se convirtieron en la pareja de moda cuando solo eran unos niños y, aunque lo suyo parecía la historia feliz salida del cuento, tras varias idas y venidas, ambas estrellas separaron sus caminos contando con pelos y señales, sobre todo en el caso de Selena, todo el sufrimiento que generó este romance, considerado por Gómez como tóxico, en sus vidas. Tiempo después, Bieber aceptó haber hecho sufrir a Selena en una entrevista con Zane Lowe «En mi relación anterior (con Selena Gomez), me fui y me volví loco, solo estaba siendo imprudente. Ahora me tomé el tiempo para realmente construirme y concentrarme en mí, y tratar de tomar las decisiones correctas y todo ese tipo de cosas. Y sí, mejoré», explicaba poco tiempo antes de casarse con su actual esposa Hailey Bieber.

Selena Gomez con Justin Bieber en una imagen de archivo. / Gtres

La personificación de sus altibajos emocionales, no solo por culpa de Justin, llegó en modo de enfermedad. Selena ha confirmado padecer lupus, ansiedad y trastorno bipolar. Este último, un mal al que lleva mucho tiempo tratando de poner remedios. Todos ellos tratados y reconducidos no dejan de estar cerca de la artista, pero ahora, como ella misma ha explicado, sabe gestionarlos gracias a los tratamientos médicos y a la terapia que sigue recibiendo.

Otro de los dramas de Gomez ha llegado por medio de las redes sociales, canal en la que los admiradores pueden apoyar a sus ídolos pero que también es pasto de los mensajes de odio de los haters. Hasta en tres ocasiones, Selena se ha visto obligada a cerrar sus perfiles debido a los ataques sufridos por su aspecto físico, en concreto por su aumento de tiempo en algunos momentos de su vida. Lejos de convertirlo en una debilidad, la actriz lo transformó en fortaleza transformándose en una abanderada del movimiento body positive con una buenísima aceptación.

Uno de los últimos inconvenientes de la cantante de Wolves ha sido el pique convertido en guerra con la modelo Hailey Baldwin, sobrina de Alec Baldwin y actual esposa de su ex. Aunque ambas se esmeraron en el pasado en posar juntas para tratar de apaciguar los ánimos, varios comentarios de Hailey y sus amigas mofándose de las cejas de Gomez volvieron a echar leña a un fuego que sigue ardiendo a día de hoy sin que ninguna de sus protagonistas puedan terminar definitivamente con ellos.