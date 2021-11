‘Secret Story’ vive su noche más intensa y dice adiós a un concursante clave

Los Gemeliers y Adara han vivido su noche más tensa, pues los tres comenzaban la gala de Secret Story con la amenaza de la expulsión sobre sus cabezas. Tras la visita de Kiko Rivera, que ha emocionado a Luis Rollán y ha pedido perdón por sus palabras del pasado, los tres han vivido la tensión de conocer el nombre del expulsado. Todo el mundo, incluidos el resto de concursantes, creían que serían los hermanos quienes pondrían punto final a su aventura televisiva, pero finalmente ha sido Adara la que se ha tenido que despedir.

Tras la sorpresa inicial, Jesús y Dani se han abrazado a la joven, despidiéndola de una forma muy cálida. «Esta chica es maravillosa, tiene muchos valores, todos nos equivocamos y quiero darle un aplauso porque es una tía de los pies a la cabeza, le ha dicho uno de los hermanos», ha dicho uno de ellos, dejando claro que pese a haber podido tener algún roce van a echarla de menos en la convivencia y el día a día. Por su parte, Adara no ha llorado sino que se ha alegrado por todo lo que ha vivido y las personas que ha conocido. «No ha podido ser pero estoy contentísima de haber vivido esto y haberles conocido a todos. Me quedo con lo bueno. Lo bueno que me ha dado cada persona, momentos, risas…», ha dicho emocionada. «Al final momentos todos en mayor o menor medida me han dado algo», ha seguido, desvelando que incluso quiere quedarse con buenos recuerdos de Cristina Porta, «creo que la relación con ella podría arreglarse si ella quiere, por mi sí», ha desvelado. «¿Y con Luca?», le ha preguntado Jorge Javier, «¡pues también!», ha sentenciado. Sobre el motivo de su discordancia con la periodista, la madrileña cree que es porque «somos muy parecidas en tema carácter, las dos tenemos un carácter fuerte, un poco líder las dos y entonces…».

Pocos minutos después los habitantes de la casa se quedaban de piedra al ver a los hermanos. A excepción de Sandra Pica, que se ha quedado sentada en el sofá y a sus cosas, con el gesto serio, los demás concursantes han corrido a abrazarse a los cantantes. «Les felicitaré cuando se sienten, no tengo más que hablar con ellos», decía Sandra a media voz, molesta con la pareja de hermanos.

Unos minutos después, con Adara todavía en la sala en la que había sido expulsada, Jorge Javier Vázquez le contaba una gran sorpresa: podría volver a la casa. “Madre mía, me descojono. ¡Qué fuerte!”, reaccionaba la joven tras conocerse que participaría en la repesca. La decisión, una vez más, está en manos del público puede rescatar a uno de los cinco eliminados. Lo que no sabían los nominados -y tampoco el resto de habitantes de la casa- era que esa misma noche tendría lugar un momento muy esperado: la repesca. Lucía Pariente, Emmy Russ, Miguel Frigenti, Fiama Rodríguez o Adara, que como última expulsada también han entrado en el juego.