Sassa de Osma tiene el perfecto LBD para las noches de verano en Madrid

Si hay una prenda básica de sastrería que nos une a todas, ese es el Little Black Dress. Casi todas tenemos un vestido de color negro en el guardarropa. Es la pieza a la que echamos mano en cualquier situación porque resulta una opción tremendamente glamurosa. No hace falta buscar mucho en las puestas en escena de las mujeres mejores vestidas de este país, para entender el auge del vestido negro. Para estrenar la primavera, Sassa de Osma, abogada, diseñadora y exmodelo peruana, y miembro de la familia real de Hannover después de su matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, ha abogado por esta pieza. Cuando la royal lució su vestido Dior hace unos días, se convirtió rápidamente en una de las prendas más demandadas de la marca.

Con un diseño en la falda de largo midi y silueta acampanada con un forro de encaje que sobresale del bajo, este vestido de la marca francesa cumple todos los requisitos en uno. Es una pieza sencilla, pero de gran impacto, por eso Sassa recurre a un calzado fino y elegante: unas sandalias negras de pulsera con tacón alto y detalle de perlas, que no roban el protagonismo al vestido, pero sí lo realzan.

Un Little Black Dress es siempre una opción fiable para las noches especiales, pero la parte de delante escotada da un toque fresco y chic al diseño. Sassa combina tu vestido negro con un bolso a juego para no romper la armonía del look.

Clonamos el vestido de Sassa de Osma en Zara

El vestido negro de Dior de Sassa de Osma es el anuncio definitivo de que necesitamos un modelo parecido en nuestro armario, así que no podemos estar más agradecidas de haberlo encontrado en Zara. Eso sí, con algunos detalles diferentes y sin tener que invertir una fortuna.

Vestido Skater de Zara.

Es más corto que el que lleva la royal, con manga sisa, un escote redondo que favorece muchísimo y un bajo acabado en vuelto que estiliza bastante el cuerpo. Justo deja ver la zona de las rodillas, así que no hay mejor manera de llevar esta prenda que con unas sandalias de tacón alto para alargar la silueta. Está ahora mismo en tienda por 49,95 euros y es el momento ideal para hacerte con él porque ya se están empezando a agotar algunas de sus tallas.

La historia del ‘little black dress’

El little black dress o pequeño vestido negro es una prenda icónica en el mundo de la moda que ha perdurado a lo largo del tiempo. Su historia se remonta a la década de 1920, cuando la diseñadora francesa Coco Chanel introdujo una versión corta y sencilla de un vestido negro en su colección de moda. En ese momento, la idea de un vestido negro para ocasiones formales era revolucionaria, ya que antes se asociaba el color negro principalmente con el luto.

El concepto de Chanel sobre el little black dress era que debía ser versátil, elegante y adecuado para cualquier ocasión, desde eventos formales hasta salidas informales. A través de su diseño simple y atemporal, el vestido negro se convirtió en un símbolo de sofisticación y estilo.

Audrey Hepburn en ‘Desayuno con diamantes’, de Blake Edwards. (Foto: Gtres)

En la década de 1960, esta ideal experimentó un renacimiento gracias al diseñador Hubert de Givenchy y su musa, la actriz Audrey Hepburn, quien lo lució de manera espectacular en la película Desayuno con diamantes. La imagen de Hepburn con su vestido negro convirtió en un ícono de la moda y contribuyó aún más a la popularidad duradera de esta prenda.

Desde entonces, ha sido reinterpretado por innumerables diseñadores y ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las tendencias y estilos de cada época. Sin embargo, su esencia de elegancia y versatilidad sigue siendo la misma, convirtiéndolo en un elemento básico en el guardarropa de muchas mujeres en todo el mundo.