Sara Carbonero huye de su última polémica con un viaje de chicas junto a uno de sus grandes apoyos

No hay plan más atractivo tanto para las celebrities como para cualquier persona que viajar, y si no, que se lo digan a Sara Carbonero. La presentadora ha querido dar el pistoletazo de salida a sus 38 años por todo lo alto, y qué mejor manera de hacerlo que viajando a México en compañía de amigas. Era esta misma mañana a primera hora cuando la ex de Iker Casillas posteaba sus primeras fotos en tierras caribeñas, demostrando que está disfrutando de unos días de sol, playa y altas temperaturas.

En la primera de estas imágenes, Carbonero aparecía en medio de un paraje de lo más natural luciendo un look boho chic que probablemente haya encandilado a sus seguidoras. Ataviada con un vestido verde, la de Corral de Almaguer se camuflaba con la vegetación propia de la zona mientras aseguraba en el título que se trataba de un viaje pendiente, quizá pospuesto en más de una ocasión a consecuencia del covid. Por otro lado, en la segunda imagen compartida por Sara se han podido ver más detalles sobre este diseño tan acorde con el paraje. Carbonero ha combinado este vestido de escote pronunciado con un cinturón marrón de hebilla ancha para ceñirlo a su silueta. Una idea que quedaba a la perfección con los distintos collares en diferentes tamaños que lucía, entre los que estaban una gargantilla de piedras de colores y otra más larga con una cruz.

No obstante, ha sido a través de sus stories de Instagram donde ha dado a conocer más detalles sobre este inesperado viaje. Como no podía ser de otra manera, la presentadora ha saltado el charco en compañía de su gran amiga y confidente, Isabel Jiménez. De hecho, ella ha sido quien ha compartido un vídeo en una de las playas de México que posteriormente ha reposteado Sara en su cuenta, dejando entrever que está siendo una escapada de lo más sanadora y reconfortante para ambas. Otra de las amigas de ambas también ha subido una instantánea en la que aparece una bebida típica de la zona, nombrado a sus otras tres acompañantes, entre las que están Sara e Isabel.

Para poner el broche de oro a un día de lo más ajetreado, todas ellas se han refugiado en el que será su hogar durante la estancia y han encendido una chimenea para que el enclave cogiera la temperatura perfecta al más puro estilo rural. Una prueba más con la que evidencian que los pequeños detalles están siendo claves en un viaje que quedará para el recuerdo de todas ellas, y especialmente de Sara.

Con esta escapada, tal vez Carbonero haya querido huir de toda la polémica desencadenada en torno a ella en los últimos días. La presentadora ha sido acusada por “intrusismo laboral” al anunciarse su nuevo papel como actriz de doblaje en Los tipos malos, la última película de animación de DreamWorks que se estrenará el próximo 18 de marzo. El actor de doblaje, Lorenzo Beteta, fue quien se pronunció en Socialité para comentar el daño que suponía que algunos personajes públicos se entrometieran en su profesión: “Esto provoca que cualquier persona crea que lo puede hacer”, apunto. Sea como sea, lo cierto es que Sara está viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional, aunque a nivel amoroso su día a día sigue siendo todo un misterio.