Sara Carbonero reaparece en Instagram tras ser operada de urgencia.

Sara Carbonero ha reaparecido en redes apenas unas horas después de que se conociera la noticia de su ingreso hospitalario. La revista Lecturas publicaba este miércoles por la tarde, justo cuando la Selección Española se encontraba disputando su primer partido en el Mundial de Qatar, que la periodista había tenido que ser operada de urgencia tras una revisión en la Clínica Universitaria de Navarra.

Según confirmaba la publicación, la ex mujer de Iker Casillas había acudido a un control rutinario en el centro médico por el cáncer de ovario que sufrió en 2019 y los facultativos recomendaban que fuera intervenida de manera urgente. Su madre, Goyi Arévalo, y su amiga, Isabel Jiménez, han sido quiénes han pasado estos días a su lado ya que, además, el futbolista se encuentra en estos momentos en Qatar, como integrante de la delegación de RTVE, donde ejerce como comentarista en esta edición de la competición. Tal como explica la revista, Sara Carbonero acudió al centro hospitalario después de pasar el fin de semana junto a su familia, que además se está ocupando del cuidado de sus dos hijos.

Pocas horas después de conocerse la noticia, la periodista ha reaparecido en las redes sociales. La manchega ha compartido a través de los stories de su cuenta de Instagram dos publicaciones. Por un lado, una imagen de una campaña de Slow Love -la firma que fundó junto a Isabel Jiménez-, en la que se la ve a ella posando con un pantalón y un jersey de la marca y, por otro, una captura de un tema musical. Se trata de la canción ‘Poquito’, de Valeria Castro, junto a la que ha puesto un corazón. Un enigmático mensaje por parte de Sara Carbonero, aunque se sabe que siente una gran admiración por esta artista, tal como ella mismo dijo en el espacio que presentaba en Radio Marca. «Es una artista muy joven, con una trayectoria impecable, como la copa de un pino. Sus canciones están llenas de calor, de ideas, de sentimiento… envueltas en una voz maravillosa y fresca. Única, diría yo».

Este nuevo ingreso para la periodista se produce tres años después de su primera intervención quirúrgica, a la que se sometió cuando se le detectó un cáncer de ovario, en mayo de 2019. Un duro golpe para Sara Carbonero, que llegó poco después de que a Iker Casillas le diera un infarto. Ella misma lo contó en su cuenta en Instagram: «los médicos me vieron un tumor maligno en el ovario y ya he sido operada. Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras, que todavía me cuesta escribir», explicó. Por el momento, ni la periodista ni su entorno han dado detalles sobre su estado, ni cuáles son los próximos pasos relativos al tratamiento.