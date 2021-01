El temporal de nieve ‘Filomena’ ha hecho estragos en gran parte del país. Especialmente afectada ha sido la Comunidad de Madrid, que ha registrado la mayor nevada de los últimos 50 años. Esto ha supuesto que la ciudad entera tenga que paralizarse. Suspensión de colegios, institutos, universidades y actividades no esenciales durante algunos días. En clave VIP, son muchos los rostros conocidos que han sufrido las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza. Una de ellas ha sido Sara Carbonero, que tenía rodeado en rojo este martes 12 de enero.

Hoy era el día en el que la periodista iba a estrenarse en su nuevo puesto de trabajo en Radio Marca, pero la borrasca ha impedido que pueda recibir al que iba a ser su primer invitado y por ello han decidido aplazar el inicio a la semana que viene. «Por problemas logísticos tras la gran nevada caída en Madrid, no podremos recibir a nuestro primer invitado mañana, por lo que aplazamos su visita y el comienzo de la sección a la semana que viene», informaba ella misma en su cuenta de Instagram.

De este modo y como otros tantos madrileños, Sara Carbonero ve truncado su deseo de arrancar ‘Que siga el baile’, que es el nombre del espacio radiofónico que dirigirá los martes y jueves por la tarde, dentro del programa ‘T4’ de Vicente Ortega. El nombre es un guiño a la continuación de su blog, ya cerrado, así como a Alejandro Sanz. Durante la entrevista de presentación hace algunas semanas, la toledana explicaba que «se va a llamar así porque siempre hay que seguir bailando y aunque la vida no es el baile que hemos imaginado, hay que seguir. Va a ser un espacio muy ‘lifestyle’. Va a tener un punto de optimismo y de buen rollo. Va a caber de todo. Vamos a hablar con gente de la cultura, salud, deporte, va a haber entrevistas y debates, un cajón de sastre pero siempre ligado a la actualidad y a la música».

Para Sara ha sido una de las noticias más felices de 2020 y así lo dejó claro en el balance que hizo al finalizar el año. Escogió una foto en los estudios de Radio Marca y se desnudó ante sus seguidores para contarles cómo se sentía de cara a su flamante trabajo: «Acabo este año con un inicio; qué contradicción tan maravillosa, la de terminar 2020 empezando un proyecto. Y lo hago en el lugar que ya fue mi casa hace 15 años, con la suerte de trabajar en el medio que sin duda, atrapa y engancha como no lo hace ningún otro: la radio. Me sumo al equipo de @radio_marca para presentar la sección “Que siga el baile”, dentro del programa “T4” con mi querido Vicente Ortega los martes y jueves a las 17 horas. Una sección que comenzará en enero y que será mi pequeño rinconcito para ‘cambiar el mundo, hablar de más o enredar un poco…’ como lo resumirían Leiva y Rubén. Un espacio radiofónico donde descubrir historias de esas que te hacen vibrar el alma con invitados de excepción y, sobre todo, con la presencia de una protagonista indiscutible, la música. Porque yo no concibo la vida sin ella y la radio es su mejor altavoz. Uno no puede tocar la música, pero ella sí puede tocarte a ti (y de qué manera lo hace). Cuando la vida te sobrepasa, cuando revientas de alegría, cuando la necesitas sin más. En fin, no apaguéis jamás la música de vuestras vidas y…que siga el baile. Gracias especiales Edu García por ese abrazo de hace dos años, por las palabras de esta tarde que me han dado alas para volar hasta el infinito y por confiar en mi», se explayó.

Si esta nevada ha tenido algo bueno es que nos ha permitido ver entrañables postales de los hijos de Sara Carbonero jugando con la nieve. La familia está completamente adaptada a Madrid de nuevo y tanto Iker como ella estrenan trabajo en el comienzo de este 2021.