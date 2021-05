Mónica Cruz se sincera con Sara Carbonero: «El apellido Cruz me ha cerrado puertas»

Sara Carbonero se ha citado este martes con una de las actrices (y bailarinas) más conocidas de España, Mónica Cruz. La madrileña ha sido su compañera en el último programa de ‘Que siga el baile’, en el que ha repasado su larga trayectoria profesional. Si bien muchas as personas la conocen por ser la hermana de Penélope Cruz, Mónica es por supuesto mucho más, una mujer dedicada al mundo del baile, en el que ha triunfado durante muchos años.

Con apenas cuatro años, comenzó a hacer sus primeros pinitos, aunque no fue hasta que tuvo ocho cuando realmente se dio cuenta de que era su gran pasión. Su gran oportunidad llegó de la mano de un gran de las tablas, Joaquín Cortés, junto al que recorrió el mundo durante nada menos que siete años, una temporada de la que guarda un gran recuerdo. «Joaquín llenaba con 10.000 personas a diario. Siempre le digo que era más una estrella del rock que de la danza», ha contado a Sara.

Tras este éxito, le llegó una gran oportunidad: dar el salto a la pequeña pantalla y seguir los pasos de su hermana en la interpretación. La serie ‘Un paso adelante’ llamaba a su puerta y, aunque fue un éxito, explica que «al principio no lo veía claro. Cumplía la parte del baile, pero me daba miedo la interpretación hasta que me dijeron que querían hacer una serie con el espíritu de ‘Fama’», ha narrado. Sin duda, fue todo un acierto meterse en la piel de Silvia Jauregui , pues desde entonces no ha parado. En su currículum se encuentran ficciones como ‘Velvet Colección’, ‘Águila Roja’ y, más recientemente, ‘La que se avecina’.

Ahora, Mónica Cruz regresa a la pequeña pantalla con la serie ‘Madres’, un rol del que sabe mucho, pues es madre de una niña llamada Antonella que es te 2021 cumple 8 años. «La maternidad me cambió a mejor. No tengo palabras para describirlo. Siempre pienso qué hacía yo antes sin hijos», ha contado Mónica, que ha aprovechado su cita con Sara Carbonero para hacer una gran revelación: «el apellido Cruz me ha cerrado puertas, ahora lo puedo decir tranquilamente».

Con la madurez propia de la edad, Mónica habla sin posibles resentimientos sobre este tema y es que si algo ha demostrado es una personalidad que, por supuesto, se verá reflejada en este nuevo trabajo. «Me apetece escribir mucho desde la mujer. Sería anti influencer. No es real. A la señora que vive con lo justo, no le ayuda. Nadie vive así y si se vive, peor. Me apetece contar la realidad».

No solo ha hablado de trabajo y es que también se ha mojado en lo que a música se refiere, pues por algo el espacio radiofónico se llama ‘Que siga el baile’. De este modo, ha contado cuáles han sido las bandas sonoras de su vida: «Camilo Sesto es mi infancia. Me remueve mucho. Es la música que se ponía en mi casa. Y Luis Miguel era quien me acompañaba en esos momentos de calma que siempre tienes durante las giras».