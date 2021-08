El misterioso mensaje de Sara Carbonero con el que habla del amor

Sara Carbonero está viviendo su primer verano como soltera después de que tanto ella como Iker Casillas pusieran fin a su historia de amor. Fue el pasado mes de marzo, cuando la pareja anunció a través de sus respectivas redes sociales que de ahora en adelante tomarían caminos separados. “Nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo”, fue parte de lo que se pudo leer en el comunicado. De esta manera, tanto la periodista como el deportista están viviendo su primer verano separados.

La presentadora radiofónica de ‘Qué siga el baile’ se encuentra en un nuevo periodo repleto de cambios. Después de este atípico año, ha llegado el momento de que Carbonero disfrute de unas merecidas vacaciones. Su destino vacacional ha sido la costa gaditana donde está desconectando y pasando tiempo con los suyos. A última hora del sábado, Sara compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen con la que parece sentirse muy identificada. “Creo en el amor. Del verbo crear”, ha sido el mensaje que ha publicado en sus ‘stories’. Sara Carbonero se encuentra en el ojo del huracán tras salir a la luz que puede estar manteniendo una relación sentimental con el cantaor Kiki Morente. Sin embargo, y como viene siendo habitual, la diseñadora prefiere guardar silencio, ya que no suele dar detalles sobre su vida privada. Haces unos días, también publicaba un emocionante ‘post’ en el que se podía leer: “Queda mucho por sentir”.

No ha sido el único mensaje que ha escrito. En su última publicación en la que aparece sentada luciendo un vestido burdeos de estilo boho chic, la periodista ha comentado con el ‘hashtag’ “creciente”. Una estampa con la que sus seguidores han quedado encantados, ya que es un canto al optimismo. Su amiga, Raquel Perera, con la que ha compartido unos días en Cádiz, no ha dudado en comentar con una serie de emojis. Su amiga y ‘comadre’ Isabel Jiménez ha puesto por su parte que “tú sí que eres creciente”, seguido de unos corazones. No cabe la menor duda, de que pese a que Sara atraviese una época de cambios está arropada por su entorno más cercano.

Últimamente, la expareja de Iker Casillas está más reflexiva de lo habitual. Tanto que se ha llegado a tatuar la palabra “Impermanente” en el brazo. Una filosofía que ha explicado detalladamente. “Todo en la vida es impermanencia, nada de lo que hoy gozas está asegurado para mañana, repetirse eso diariamente, tener esa consciencia hace que puedas disfrutar más el momento en el que estás, las decisiones que tengas que tomar o tu realidad, per se, cómo sea. Los momentos difíciles son parte de la impermanencia, no van a estar ahí para siempre. Comprender la impermanencia de todo lo que nos rodea, nos libera”, ha desvelado.