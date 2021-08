Verano muy diferente al pasado el que están disfrutando Sara Carbonero, Amelia Bono y Eugenia Osborne. A las tres las une el denominador común de haber puesto fin a su matrimonio recientemente tras varios años formando una familia sólida con descendencia. Un cambio impactante y que las ha obligado buscar otros puntos de apoyo diferentes a sus maridos: Iker Casillas, Manuel Martos y Juan Melgarejo. Las similitudes entre ellas no acaban ahí y es que las tres han hecho como imprescindibles las escapadas a la playa, el calor de sus hijos y el arropo de sus amigos. Con esos tres pilares han afrontado su primer verano como solteras.

El caso de la periodista es particular. Fue la primera de las tres en disolver su unión conyugal con Casillas, percibido por la sociedad hasta entonces como uno de los más sólidos del panorama, de esos que parecía irrompible. Las diferencias entre ellos terminaron por dar cabida a un nuevo camino por separado en el que eligieron llevarse bien por el bienestar y felicidad de sus hijos, como prueba el haber celebrado cumpleaños juntos después del divorcio. La buena relación con sus ex es otro paralelismo entre Sara Carbonero, Eugenia Osborne y Amelia Bono.

A la toledana hay que sumarle que es la única que por el momento ha encontrado una nueva ilusión sentimental. Se trata de Kiki Morente, el cantaor hermano de Estrella Morente. Aunque ambos no han oficializado su relación, es un secreto a voces que están conociéndose, compartiendo tiempo juntos y probando hasta dónde llega su conexión. «Nos dejamos llevar», dijo él en una entrevista.

Aunque si se habla de buena relación con los exmaridos, qué decir de Amelia Bono y Manuel Martos. Los dos anunciaron el fin de su matrimonio el pasado 30 de junio. No obstante, la hija del que fuera ministro socialista no ha dejado de verse con el padre de sus cuatro hijos. Celebró su cumpleaños y viajó hasta la malagueña localidad de Estepona (Málaga) en compañía del hijo de Raphael. Esto demostró que tanto Amelia Bono como Manuel Martos están dispuestos a seguir manteniendo una excelente sintonía, pues incluso. Y no solo eso sino que hasta ahora han seguido viviendo bajo el mismo techo, tal y como confesó Martos después de anunciar su separación. «No pasa nada, es la normalidad total y eso es el cariño y el amor que nos tenemos. Estamos muy bien, que es lo más importante», dijo él. Sus hijos son su principal alegría y no han faltado a las vacaciones.

La última en confirmar su separación ha sido Eugenia Osborne. Como Sara Carbonero y Amelia Bono, también ha disfrutado de unos días de playa en compañía de amigas. Jerez de La Frontera ha sido el lugar elegido por la hija de Bertín Osborne para empezar su nueva etapa lejos de Juan Melgarejo, padre de sus tres hijos y de quien se ha separado de manera amistosa: Así lo dejó claro en su comunicado de divorcio: «Después de casi catorce años juntos de amor, cariño y tres hijos, Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto. Entre Juan y yo permanecerá siempre nuestro cariño, amistad y profundo respeto. Es un hombre y padre maravilloso al que siempre estaré agradecida por los años que hemos compartido como matrimonio. Por encima de todo nuestra prioridad siempre será el bienestar, educación y amor hacia nuestros tres hijos».