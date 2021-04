Sara Carbonero e Isabel Jiménez como nunca las habías visto

Poco a poco, Sara Carbonero empieza a poner todas las cosas de su vida en orden. Hace unos días firmó el acuerdo de divorcio con Iker Casillas y desde el momento que se separó su principal refugio fue los trabajos. En plural. Primero con su espacio bisemanal en Radio Marca y después con Slowlove, la marca de ropa que fundó junto a Isabel Jiménez. Esta última también tiene novedades en su vida ya que después de recuperarse del nacimiento de su segundo hijo regresó a los informativos Telecinco y se volcó de lleno en la firma textil.

Ambas tenían novedades convertidas en ilusiones. Slowlove alcanzó un acuerdo por el que Tendam (Grupo Cortefiel) compraba a la marca de Sara e Isabel. Además, tenían que preparar todo lo relativo al lanzamiento de su nueva colección para la primavera-verano. Una de las paradas obligatorias era Almería, tierra natal de la presentadora. Allí se desplazaron para grabar la promoción de su flamante línea de ropa. Ahora, comparten el making of de los días de rodaje que muestra lo bien que se lo pasaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

Risas, diversión, bailes y momentos que perduran en la retina por siempre. Las dos socias han compartido el mismo vídeo en sus cuentas de Instagram: «Cuando el único guion es una buena actitud, cuando sale a relucir la autenticidad, cuando te rodeas de un equipo que se convierte en familia; Cuando todo eso ocurre nacen proyectos que verdaderamente merecen la pena. Este ‘Viaje pendiente’ deja muchas risas en el camino y momentos para el recuerdo», ha escrito Sara Carbonero.

Por su parte, Isabel Jiménez ha sido más escueta: «Trabajar así es el mejor regalo…». La banda sonora corre a cargo de Tu otra bonita, un grupo musical con quien la periodista guarda una muy buena relación. De hecho, les entrevistó en ‘que siga el baile’.

Con su incorporación a Tendam, Sara Carbonero e Isabel Jiménez amplían sus horizontes comerciales y Slowlove consigue una mayor difusión, tanto nacional como internacional. Gracias a los tentáculos del grupo que dirige a Cortefiel, podrán estar presentes en más de 70 países. Será así en más de 1900 puntos de venta -incluyendo tiendas propias, comercio electrónico y franquicias.

Sara Carbonero sigue bailando

Haciendo un guiño al título de su espacio radiofónico, la ex de Iker Casillas tiene motivos para sonreír pese al cambio de estado civil. La firma de divorcio con el deportista ha sido bastante sencilla gracias a la cordialidad de ambos. En un documento firmado en el juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón, el pasado 6 de abril, Sara e Iker acordaban que la custodia de su dos hijos, Martín y Lucas, sería de la madre. No obstante, él tendrá un régimen de visitas bastante amable y flexible. Los gastos de educación correrían a cargo del padre. Como decíamos, la buena sintonía entre ellos es total e incluso no dudan en intercambiarse comentarios y likes en redes sociales después de divorciarse.