La ‘saudade’ de Sara Carbonero con respecto a su vida portuguesa

Nadie duda de que a sus 37 años, Sara Carbonero ha experimentado todo tipo de emociones tanto a nivel profesional como personal. Y es que pese a haber consolidado su residencia en Madrid durante gran parte de su vida, las necesidades laborales de su expareja obligaron a la periodista a asentarse en Oporto, ciudad en la que vivió junto a Iker Casillas y sus hijos en común durante un periodo de aproximadamente cinco años.

Pese a haber tenido que dejar atrás su rutina en la capital, la comunicadora se amoldó a la perfección al país luso y a día de hoy recuerda esa etapa de su vida como una de las más felices. Prueba de ello es su última publicación en Instagram, en la que ha aprovechado para echar la vista atrás compartiendo una imagen cargada de sentimientos en la que Sara posa desde el que era su salón frente a una ventana que da al Océano Atlántico: “Extraño cómo se veía el mundo desde tu ventana. Jueves de Saudade (anhelo). #Porto #slowlife #laciudadmásbonitadelmundo #invicta #buenosdías”, escribía la protagonista en el pie. Con estas palabras, Carbonero demostraba una vez más que guarda una imagen excepcional de la ciudad portuguesa y de todos los momentos felices que vivió en ella junto al exguardameta del Real Madrid.

En cuestión de instantes, la publicación ha alcanzado los más de 60 mil me gusta, provocando además las reacciones de un sinfín de rostros conocidos a nivel nacional que han querido mandar todo su cariño a Sara. Paula Echevarría, Paloma Cuevas, Ariadne Artiles o Belén López han sido algunas de las mujeres que han dejado rastro en el post de Instagram. Además, también quiso comentar Patricia Gómez, una influencer que pasó gran tiempo en Oporto junto a Sara al ser también su expareja jugador de fútbol en el mismo equipo que Casillas: “Qué bien estábamos y no lo sabíamos”, reflexionó la joven.

Aunque parece que no ha pasado el tiempo, ya hace 8 años desde que Sara puso rumbo a Portugal para dar comienzo a una vida de lo más familiar. Este cambio provocó que la comunicadora tuviera que despedirse de algunos compromisos laborales para dar la bienvenida a otros nuevos y a un futuro que veía a través desde su increíble casa en Oporto. El ambiente de la ciudad lusa encandiló a la ex de Casillas nada más llegar, y así lo expresó ella misma en su blog: “Ya estamos en Porto, nuestra nueva ciudad. Aunque todavía no puedo descubriros muchos rincones (tiempo tendremos más adelante) sí os puedo contar las primeras sensaciones que estoy teniendo estos días. No hace falta estar mucho tiempo aquí para poder apreciar el aire bohemio de la ciudad, su incuestionable belleza decadente y su vivir despacio (slow life). Algo que me ha conquistado desde el primer minuto”, desvelaba Carbonero. Y pese a que lo cierto es que su vida ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses, la periodista prefiere quedarse con los buenos recuerdos y no tiene reparo en mostrarlo públicamente.