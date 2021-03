Sara Carbonero sigue bailando, y solo 24 horas después de que la revista ‘Lecturas’ anunciara su separación de Iker Casillas, la periodista continúa con su rutina: familia y trabajo son sus principales actividades y las dos las encara con una sonrisa y la tranquilidad de la que siempre ha hecho gala. Ayer fue un día duro y, mientras ella o el exportero del Real Madrid se pronuncian, su situación sentimental sigue siendo un tema a tratar.

Pero la de Corral de Almaguer le ha puesto al mal tiempo buena cara y no ha podido tener mejor invitado que un cómico de pro como es Dani Rovira. El polifacético actor se ha sentado frente a la periodista en ‘Que siga el baile’, el espacio que dirige y presenta en el programa ‘T4’ de Radio Marca. La periodista se ha mostrado encantada de poder tener en su sección al presentador de ‘La noche D’ con quien ha hablado de su actual espectáculo, ‘Odio’, su labor al frente del programa de la 1, su fundación y también cómo ha vivido este último año de pandemia donde un cáncer también trastocó sus planes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio MARCA 🔴🎙 (@radio_marca)

Sara Carbonero y Dani Rovira han hablado sobre la enfermedad y lo han hecho con naturalidad, cuando la periodista le ha preguntado a su invitado sobre la crisis de los 40. Al malagueño se le juntó todo: los 40 años, la pandemia y un cáncer: «Cumplir 40 años fue una de las cosas más bonitas que me han pasado en 40 años. La crisis se convierte en una miguita de pan en comparación con llegar vivo», ha dicho el humorista que terminando su tratamiento se incorporó al rodaje de ‘Mediterráneo’ -película sobre el Open Arms que se estrenará en las próximas semanas-.

«¿Cuando te ocurre la enfermedad te vino a la mente tu personaje en la película ‘100 metros’?», ha preguntado Carbonero en referencia a Ramón Arroyo, enfermo de ELA que inspiró el film. «Cuando te pasa una enfermedad (…)», ha comenzado a decir Dani que ha visto cómo Sara continuaba la frase con un «como la nuestra». Y el actor, asintiendo ha continuado: «Nos creemos que somos inmortales, que las balas les llegan a otros y es una hostia de humildad. Todas las bolas están en el bombo». De este largometraje, Dani y Sara han destacado dos frases. El primero la que dice que «rendirse no es una opción», aunque también habla de la lectura que se le de. Y Sara ha dicho que su favorita es la que dice «la enfermedad incurable es la vida».

Entrevistadora y entrevistado coinciden en que, durante la enfermedad «lo normal es que la gente te ayude», como ha afirmado Sara y ha corroborado Rovira contando cómo el director de ‘Mediterráneo’ y ‘100 metros’, Mercel Barrena, estuvo pendiente de la evolución de su enfermedad y de su estado para que pudiera estar en la película de la mejor manera posible. Pero además de Barrena, Daniel Écija también estuvo en contacto con él cuando estaba en pleno tratamiento. Con él ya hablaba del proyecto que hoy es una realidad, ‘La noche D’. Un trabajo con el que está disfrutando de lo lindo y con el que ha cumplido el sueño de trabajar con el mítico productor.

A Sara Carbonero y a Dani les une una admiración mutua y también la ciudad de Oporto. Los dos han sido vecinos de la urbe portuguesa de la que están enamorados. Sus calles, su gastronomía, los fados, ambos se han deshecho en halagos con Porto. «No sabemos lo que tenemos tan cerca», ha afirmado Sara, que tras vivir cinco años allí regresó a Madrid junto a Iker Casillas y sus hijos el pasado mes de septiembre. La comunicadora se trasladó al país vecino por amor, Casillas abandonaba el Real Madrid y fichaba por el Porto, equipo en el que militó hasta que el 1 de mayo de 2019 le dio un infarto.

Dani Rovira vivió en Oporto con una beca Erasmus en su quinto año de carrera universitaria. «Yo me quería ir sí o sí y puse 5 destinos, el último era Oporto, pero en ese año fue el año en que todos los empollones de mi promoción se quisieron ir de Erasmus y me tocó ese destino. Para mí fue un año feliz, Portugal me parece un país maravilloso y estamos tan cerca…».