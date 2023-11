Madrid se ha vestido de gala este miércoles, 29 de noviembre, para la celebración de los XIV Premios Mujer Hoy. Enclave que se ha convertido en un cónclave VIP hasta el que se han desplazado Santiago Pedraz y Elena Hormigos. Una reaparición que los ha convertido en dos de los auténticos protagonistas de la alfombra negra.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos / Gtres

Se trata de la primera vez que posan juntos en un photocall después de que se convirtieran en padres de su primer hijo en común. El pasado 2 de noviembre, Pedraz y Hormigos dieron la bienvenida al retoño. Para ella, la llegada de su bebé es algo nuevo e ilusionante mientras que para el juezse trata de su cuarto hijo. El nombre que escogieron está cargado de significado. Jacobo, de procedencia hebrea, significa ‘a quien Dios protege’.

Muy cómplices y agarrados de la mano han posado ante los medios de comunicación. Para la especial ocasión, Elena se ha decantado por un vestido largo de terciopelo azul noche de escote asimétrico y estilo cut out que ha combinado con un brazalete dorado y un clutch a tono. Por su parte, Santiago ha optado por un traje de dos piezas negro combinado con una camisa blanca y pajarita negra.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos / Gtres

Fue en el mes de abril cuando se conoció que Elena Hormigos estaba embarazada. Una noticia que generó una gran expectación, ya que por aquel entonces la pareja llevaba saliendo unos cuatro meses. Además, su noviazgo coincidió con la mediática ruptura de Santiago Pedraz con Esther Doña, dado que anunciaron su compromiso en el verano de 2022 y una semana después se anunció el fin de su historia de amor. Pese a la polémica generada, el juez siempre ha optado por la misma fórmula de siempre: la de la discreción. Es por eso por lo que poco o nada se sabe de su versión tras poner fin a su romance con la viuda de Carlos Falcó. Sin embargo, Doña

Otros rostros conocidos

Santiago Pedraz y Elena Hormigos no han sido los únicos rostros conocidos que han asistido al evento organizado por la mencionada revista. Carmen Lomana también ha sido una de las asistentes. La colaboradora de televisión ha escogido esta vez un vestido de cuello redondo, entallado con detalles barrocos en color beis en la zona central del diseño. Pieza que ha conjuntado con un bolso pequeño negro tipo maletín y calzado a juego. Durante su encuentro con la prensa, hizo gala de su habitual naturalidad y comentó el documental de Isabel Preysler, que verá la luz el próximo 5 de diciembre en Disney Plus. «Tengo algo de curiosidad, pero no mucho. He visto fotos y mañana lo vamos a comentar», indicó.



Carmen Lomana posando / Gtres

Boris Izaguirre también ha formado parte de los invitados y ha sorprendido con un smoking negro, camisa blanca y una capa gris. Ha incorporado también una cartera oscura con el logo de Yves Saint Laurent.