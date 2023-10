El cariñoso gesto de Isabel Díaz Ayuso con Carmen Lomana tras el robo

Lo que iba a ser un fin de semana más se convirtió en una verdadera pesadilla para Carmen Lomana. Mientras estaba en el interior de su vivienda, situada en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, dos ladrones encapuchados entraron. Tras el revuelo generado, la socialité atendía en la tarde del lunes a los medios de comunicación en el portal de su casa para agradecer todo el cariño recibido en las últimas horas. Además, Lomana resaltaba la llamada por parte de Isabel Díaz Ayuso, quien no dudó en preocuparse por ella nada más enterarse de lo ocurrido.

Carmen Lomana en la MBFW Madrid / Gtres

En completo shock, Carmen narraba este episodio que está deseando borrar de su memoria, pero antes de marcharse confesaba que la presidenta le había llamado por teléfono. «Y muchas gracias a nuestra presidenta que me llamo también para saber como estaba. Se enteró y me llamó, y que conste que yo no soy militante d ningún partido, o sea se puso en contacto conmigo por puro cariño y porque nos conocemos», aseguraba, muy agradecida del gesto de Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso despidiéndose de Pepe Domingo / GTRES

Después de vivir el que se ha sido uno de los episodios más traumáticos de su vida, Carmen Lomana confesaba que va a poner más medidas de seguridad en su propiedad. «Voy a colocar un guarda jurado los fines de semana en casa», aseveraba. Además, explicaba a los medios que ella ya tenía seguridad, pero que los asaltantes lograron entrar. Asimismo, horas después de este hecho, el personal de Securitas Direct subía al piso de la coleccionista de alta costura para blindar la casa.

Carmen Lomana en una imagen de archivo / Gtres

El momento del robo

Aunque Carmen aseguraba que está bien, no podía evitar explicar que atraviesa un momento de elevado estrés por lo sucedido y que no duerme por las noches porque se le vienen a la cabeza las imágenes de aquel mal rato que vivió. «Yo estaba en casa, terminándome de arreglar para ir a televisión, con la ventana abierta, la radio alta y feliz. De repente oí ruidos en salón y salí. Desde el pasillo vi a dos hombres encapuchados dando vueltas. Grité muy alto 0’¡Sinvergüenzas, la policía viene de camino!’ pero era un farol», contaba sobre el instante en el que se encontró a los ladrones, uno vestido de negro y otro de blanco, al otro lado de la casa.

Aterrada y hasta que pudo llamar a la policía y ésta se acercó al domicilio para socorrerla, Carmen contaba que se escondió en la cocina, con un palo de hierro muy pesado y el «cuchillo más grande» que tenía a mano. «No sé de dónde me salió a mí la voz. Me quedé bloqueada, cerré la puerta que daba a donde estaban ellos y me metí en la cocina», señalaba, todavía con la voz entrecortada. Afortunadamente, los ladrones no la hicieron nada y todo ha quedado en un susto.