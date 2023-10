Primeras palabras de Carmen Lomana tras el intento de robo en su casa

Corren malos tiempos para Carmen Lomana. La coleccionista de alta costura española fue asaltada por dos encapuchados, uno de negro y otro de blanco, en su domicilio en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, este domingo. Fue su compañero y amigo, José Manuel Parada, quien informó de la noticia en Fiesta, el programa de Telecinco a los mandos de Emma García, donde el presentador colabora asiduamente; ante la mirada atónita de los colaboradores presentes en plató. «Ha llamado a los de seguridad y ha cogido una barra. Los ladrones han salido corriendo. Me ha dicho que dentro de lo malo, afortunadamente, no le ha pasado nada. Está bien», explicó el televisivo.

«Me ha reconocido que los personajes públicos tenemos que tener especial cuidado con estas cosas porque la gente sabe qué es lo que estamos haciendo o si estamos en directo. Así aprovechan para robar. Estaba en su casa para irse al trabajo. Estaba muy nerviosa cuando me lo ha contado», añadió.

Carmen Lomana en la MBFW Madrid / Gtres

Unas palabas a las que se une hoy el testimonio en primera persona de la propia Carmen. La empresaria ha atendido hace escasos minutos a las cámaras de Gtres y, preguntada expresamente por lo sucedido, ha detallado cómo se encuentra. «Estoy bien, muy estresada», ha comenzado diciendo. «Yo estaba en casa, terminándome de arreglar para ir a televisión, con la ventana abierta, la radio alta y feliz. De repente oí ruidos en salón y salí. Desde el pasillo vi a dos hombres encapuchados dando vueltas. Grité muy alto ‘¡Sinvergüenzas, la policía viene de camino!’, pero era un farol», ha añadido.

Aterrada y hasta que le dio tiempo de llamar a la policía y ésta se perpetuo en el domicilio, Carmen cuenta que se escondió en la cocina, con un palo de hierro muy pesado y el «chuchillo más grande que tenía» en mano. «No sé de dónde me salió a mí la voz. Me quedé bloqueada, cerré la puerta que daba a donde estaban ellos y me metí en la cocina», señala.

Carmen Lomana en el estreno de una película en Madrid / Gtres

La llamada de Isabel Díaz Ayuso

En su intervención a los medios, Carmen Lomana ha querido destacar, además, el interés que ha suscitado su estado tras el robo, en personalidades reconocidas en nuestro país. La que fuera presentadora de Las joyas de la Corona, ha desvelado, sin ir más lejos, que recibió la llamada de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019​​ y presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2022. «Muchas gracias a nuestra presidenta que me llamó también para saber cómo estaba, que se había enterado y me llamó anoche, y que conste que yo no soy militante de ningún partido, ¿eh? Me llamó por puro cariño y porque nos conocemos», ha asegurado la tertuliana.

Carmen Lomana por las calles de Madrid / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que el asalto a Carmen Lomana es uno más de los últimos que han copado los titulares de la crónica social estos meses. Cabe recordar en este sentido, el violento robo que María del Monte e Inmaculada Casa sufrieron en su casa de Ginés, en Sevilla, en agosto; o del que fue víctima, asimismo, Miguel Bosé, en México, en presencia de sus hijos, por el que la Fiscalía ha abierto una investigación.