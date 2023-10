El Juli se despide por la puerta grande brindándole un toro a Ayuso en Las Ventas

El 27 de julio de este mismo año, Julián López Escobar, popularmente conocido como El Juli, anunció su retirada de las plazas de toros después de 25 años triunfando en la profesión. Tomó la alternativa antes de cumplir la mayoría de edad y en cuanto tuvo ocasión se mudó a México para iniciar una aventura que le ha convertido en una estrella de la tauromaquia. Cuando regresó ya era una celebridad y empezó a recibir críticas muy positivas. Siempre contó con el apoyo de su familia, de hecho su padre era un discreto novillero.

El Juli ha salido por la puerta grande de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. «Gracias, maestro», le gritaban sus seguidores. Fue lo mismo que le dijo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando le brindó un toro delante de todos. El marido de Rosario Domecq Márquez se acercó a la política para agradecerle todo lo que estaba haciendo por los amantes de la tauromaquia. Ayuso estaba en primera fila y no se perdió nada del famoso espectáculo, un espectáculo que no ha hecho más que consolidar la leyenda de Julián López.

El Juli en Las Ventas / GTRES

El torero, a pesar de ser uno de los rostros más conocidos de España, ha logrado mantener gran parte de su vida privada fuera de los medios de comunicación. En 2007 se casó con Rosario Domecq y siempre han estado muy unidos, pero los inicios de la relación no fueron fáciles porque la familia de Sandra no estaba de acuerdo. Tenían una buena imagen de Julián, pero no se sentían cómodos con la repercusión que generaba la pareja. Finalmente, el clan de los Domecq terminó recibiendo con los brazos abiertos al maestro, pues demostró que sus sentimientos eran sinceros.

El Juli tiene un bonito gesto con Isabel Díaz Ayuso

El Juli en la inaguración de su museo / GTRES

Isabel Díaz Ayuso estaba en el tendido, en la primera fila, así que pudo disfrutar perfectamente del espectáculo que El Juli ofreció a sus seguidores. En un momento dado, el diestro se acercó hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid para tener un gesto con ella que ya ha pasado a la historia. «Quiero agradecerte todo lo que haces por la tauromaquia, lo que haces por España y por Madrid. Eres un ejemplo y te brindo este toro con toda mi admiración y respeto», le dijo. La política, muy sonriente, le agradeció el gesto.

Gracias por tanto, maestro. Hasta siempre.pic.twitter.com/RDrFycLHR8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 30, 2023

Ayuso se ha pronunciado en las redes sociales después de ver el revuelo que ha ocasionado esta información. «Gracias por tanto, maestro. Hasta siempre», ha escrito. El Juli ha estado más de dos décadas siendo uno de los mejores en su profesión y considera que ha llegado el momento de avanzar, por eso se ha retirado. Lo mejor de todo es que lo ha hecho registrando un nuevo triunfo: consiguió abrir su tercera Puerta Grande de Las Ventas.

El Juli empezó a brillar en 1998

El Juli en su retirada / GTRES

Su debut como novillero fue en 1998 y no tardó en demostrar sus ambiciones profesionales. Ha toreado en las mejores plazas del mundo y por eso ha organizado una despedida en dos puntos clave: Las Ventas de Madrid y La Maestranza de Sevilla. Cuando empezó a trabajar era tan joven que le apodaron «el niño prodigio del toreo», pues siempre estuvo a la altura de las circunstancias.

«No es una retirada, es el final de una etapa que por cierto ha sido maravillosa. Sobre el futuro sólo el tiempo dirá», escribió en el comunicado que anunciaba su despedida. «En esta longeva e intensa carrera ha habido de todo, aciertos, errores, triunfos, fracasos, cornadas. Pero después de vivirlo todo, queda en mí un fondo de satisfacción y agradecimiento a la vida por sentirme grande en una profesión tan dura y difícil».