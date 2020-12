No queda nada para verle la cara a su bebé y parece que el momento está cada vez más cerca, aunque Sandra Gago y Feliciano López aún tengan que hacer gala de su paciencia. La cuenta atrás ya ha comenzado y los futuros papás ya lo tienen todo preparado para la llegada de Darío, que así es como llamarán a su primer hijo en común. Mientras tanto, y en plena recta final, la pareja continúa con sus rutinas diarias, donde el deporte juega un papel importante. La modelo sigue presumiendo de barriguita de embarazada y lo ha hecho publicando una imagen en blanco y negro después de un entrenamiento en el gimnasio.

«Por aquí seguimos», ha escrito confirmando que el pequeño aún no ha nacido. Con leggins, camiseta, sneakers y por supuesto, la mascarilla recomendada, Sandra ha pasado una mañana practicando ejercicio en el último día de este año tan especial y a la vez complicado para todos. Desde que anunció su embarazo, Sandra ha querido compartir en sus redes sociales sus vivencias como premamá con sus casi 80.000 seguidores. En su perfil de Instagram no faltan las imágenes más bucólicas tocándose la tripita, así como las instantáneas en las que comparte su ilusión con su marido.

Como cualquier mamá, Sandra además ha quiero enseñar la habitación de su bebé. Y lo hacía hace tan solo una semana publicando varias imágenes. «Esperándote…», escribía la futura mamá, que además agradecía la ayuda a su amiga Nerea Arce, artífice de la decoración. «Es la mejor. Gracias por ayudarme». El gris y el verde son los colores elegidos para la habitación, donde se puede ver una pared repleta de cuadros con ilustraciones de animales y la cunita vestida, donde destaca un cojín con el nombre de su bebé.

Darío pondrá el broche de oro a su historia de amor y lo hará un año después de su boda, el 20 de septiembre de 2019. Se conocieron a finales de 2017 aunque su noviazgo no trascendió hasta principios de 2018. El tenista iba con pies de plomo después de su convulsa separación de la también modelo Alba Carrillo. Sandra le devolvía la ilusión y la estabilidad al deportista que vivía discreto los ataques de su exmujer en distintos medios de comunicación. Y eso también incluía a la que hoy es su mujer. Pero Feliciano y Sandra estaban por encima de los comentarios de la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. La pareja ha vivido su amor entre entrenamientos, viajes y torneos del deportista, además de los diferentes desfiles y trabajos publicitarios de la maniquí.

De hecho, la modelo se convirtió en una especie de talismán para su chico que, con ella en la grada, comenzó a mejorar su juego, cambiando su suerte en la pista de manera radical. El toledano se hizo, en junio de 2018, con el torneo de Queen’s y no dudó en dedicarle el triunfo a su chica: «Cuando nos conocimos, las cosas no iban bien. No paraba de perder y perder (…) Ahora puedo demostrarle que soy un jugador de tenis decente», dijo provocando las lágrimas de la modelo, que aplaudía la hazaña del tenista.

Su boda fue inolvidable, como la propia novia dejaba plasmado en sus redes sociales. Una imagen llena de complicidad entre ella y su recién estrenado marido, ilustraban un bonito texto: «Me decían que pasaba rápido, que disfrutara…y así fue. Pasó volando y disfrutamos tanto que queremos volver a cada segundo que vivimos», comenzaba diciendo.

«Fuimos inmensamente felices sintiendo la suerte que tenemos de tenernos, de abrazarnos, de bailar, reír y llorar con vosotros. Gracias de corazón. Dicho esto…¿repetimos el año que viene?», proponía a Feliciano. El pasado 20 de septiembre celebraron su primer aniversario de boda y lo hacían ilusionados ante la llegada de su hijo.

Fue el 22 de junio cuando, mediante una bonita fotografía anunciaron que estaban esperando un bebé. El nacimiento del pequeño está previsto para comienzos del año 2021, ¿será el primer niño del año nuevo?