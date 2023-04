Así fue ‘el último capítulo’ vital de Sánchez Dragó justo antes de morir

El periodismo nacional sigue estando de luto después de que se diera a conocer la muerte de Fernando Sánchez Dragó a los 86 años de edad. El comunicador fallecía el pasado lunes, 10 de abril, tras haber sido víctima de un infarto en su casa de Soria, sumiendo así en la más absoluta tristeza tanto a sus seguidores como a sus más allegados, los cuales se han congregado durante esta misma tarde en Castilfrío de la Sierra para así poder dar el último adiós a una de las figuras más destacadas de la prensa tal y como la conocemos.

No cabe duda de que la noticia ha dejado consternados a prácticamente todos los compañeros de profesión de Sánchez Dragó como por ejemplo a Javier Sierra. Es por ello que el periodista no ha querido dejar pasar la oportunidad de aprovechar su sección en Herrera en COPE para compartir con los oyentes algunas de las anécdotas que vivió junto a Fernando bajo la atenta mirada de Alberto Herrera y las personas que permanecían expectantes desde sus respectivas casas. Un momento en el que el comunicador también ha querido hacer referencia al momento en el que tuvo lugar el fallecimiento del escritor: «Él hablaba continuamente de la muerte y sabe de la fugacidad de la vida. Hablaba de que cuando él muriese esperaba estar acudiendo a sus conocimientos del mundo oriental, esperaba estar el menor tiempo posible en el bardo», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre el momento exacto en el que su amigo y compañero murió: «Fernando ha estado activo hasta el último minuto de su vida, ya que la muerte le pilló delante del ordenador escribiendo», señalaba, dejando entrever así que Sánchez Dragó aprovechó los últimos segundos de su vida en dedicarse plenamente a su pasión por la literatura.

No obstante, esta no ha sido la única referencia que Javier Sierra ha hecho hacia el comunicador, remontándose hasta los años en los que tuvieron oportunidad de intercambiar palabras por primera vez: «Yo era redactor de la revista Más Allá y él tenía mucha amistad con el redactor jefe, entonces Isidro Palacios, y ahí es donde lo vi por primera vez. Fue la época en la que había ganado el Premio Planeta con La prueba del laberinto (…) Esa idea de enfant terrible, de ir siempre contracorriente le acompañó siempre», pronunciaba, visiblemente emocionado al recordar a Sánchez Dragó en vida y especialmente el viaje que ambos emprendieron hacia Grecia: «Estuvimos allí e hizo una de sus cosas (…) Le gustaba siempre navegar contracorriente. Cuando terminó el encuentro se fue a Patmos, estaba obsesionado con ir. Se instaló en ese lugar y allí le dio un ataque isquémico (…) Tuvo que ser hospitalizado, la sangre no le llegaba al cerebro, empezaba a delirar. Se quedó en muy mal estado», admitía, dejando así constancia del legado imborrable que Fernando ha dejado incluso después de su muerte entre todos sus seres queridos.