Los restos mortales de Fernando Sánchez Dragó están siendo velados en su casa de Castilfrío de la Sierra, localidad donde fallecía este pasado lunes de manera repentina y adonde había fijado su segunda residencia.

El rostro más conocido en darse cita en el pequeño pueblo soriano ha sido el de Santiago Abascal, líder de la formación Vox, quien con mucha educación ha saludado a autoridades como el concejal de la localidad y senador Tomás Cabezón; la delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio; y el diputado provincial de Cultura Enrique Rubio, entre otros.

A destacar que Abascal ha preferido no tener unas últimas palabras para el recientemente fallecido: «No voy a hacer declaraciones. Vengo a presentar mis condolencias a la familia». En clave política, también ha estado presente Ramón Tamames, muy de actualidad en las últimas semanas a raíz de la moción de censura presentada por VOX.

Una de las personas más afectadas en el funeral ha sido su novia Emma Nogueiro, quien no podía reprimir las lágrimas al entrar a la casa donde se encontraba el cuerpo de su fallecida pareja. Ella estaba con él en el momento de su muerte y le dedicó un sentido homenaje en forma de tuit de despedida: «Esta foto te la llevas contigo. Adiós para siempre, amor mío, mi amor, mi maestro, mi compañero, mi vida. Te envío un beso infinito, hasta que volvamos a vernos. Amor».

Sánchez Dragó y las mujeres

Sánchez Dragó le quería dar un papel preponderante en su funeral a las mujeres que han marcado su vida, que no han sido pocas. Y así lo dejó claro en vida, en un foro de encuentros con prensa: «Hay un soneto de Cervantes que me encanta: ‘Fuese y no hubo nada’. También me gusta este epitafio porque tengo buenos recuerdos de todas mis mujeres, de todas menos de la primera, que no se portó muy bien. Por eso me gusta también ese epitafio. En mi último libro estuvieron cuatro de mis mujeres, así que espero que todas mis mujeres estén también delante de mi tumba, como en las películas de Truffaut»; o como C. Tangana y sus Demasiadas mujeres, si eres de otra época más reciente.

De hecho, sobre su agitada vida sentimental bromeó hace años con Federico Jiménez Losantos: «Coño, Federico, que Emma no es mi novia, sino mi amante y mi estrecha colaboradora literaria. Mi novia es Laura, también guapa, también lista. Las dos han sido coguionistas de mi corto -sadomaso, añade Federico- cada una con un texto diferente y las dos saben de la existencia de la otra. Yo no engaño».

De frente a la muerte

Sánchez Dragó coqueteaba y no le hacía ascos a la idea de morirse. De hecho, se hizo muy popular su imagen durmiendo en un ataúd que se encontró y se llevó a casa un buen día: «Aquí lo tengo. Con todos los premios y estatuillas dentro para el día que muera. Hasta el premio Planeta lo tengo dentro del ataúd. Polvo es el polvo. En mi funeral todo quiero que sea sencillo. Me llevarán a hombros de casa al cementerio -hay veinte metros-; los gatitos, por supuesto, detrás; y solo tendrán que empujar la lápida, abrirla y para dentro. Sin más», le dijo a Vanitatis.