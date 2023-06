El lunes 12 de junio, Susanna Griso acudió a la presentación del libro Yoga para cambiar la vida, una obra escrita por Pati Gálatas que salió a la luz el pasado mes de mayo. A su llegada, atendió a los compañeros de profesión, a los que confesó que el yoga es un deporte que practica desde pequeña y que le ayuda a desconectar por completo, aunque solo sea durante un rato. Confirma que «le encantaría llegar a un nivel más alto», como el que puede tener la autora de este libro ya que, más allá de los beneficios físicos que puede aportar su práctica, considera que la meditación ayuda a tener una vida «mucho más rica y positiva» en cuanto a la salud mental.

Centrándose en el bienestar psicológico, la periodista ha querido señalar que, por suerte, ella no ha sufrido ningún episodio de crisis de ansiedad. Pese a que sí que ha vivido momentos de más trabajo y estrés, nunca ha tenido que atravesar por algo similar, aunque, poniéndose en la piel de los demás, entiende que puede ser algo «muy angustioso»: «Testimonios como el de Mercedes Milá te demuestran que es un camino muy corto hacia la depresión. Hay que saber escuchar tu cuerpo y saber parar. Cuando el cuerpo te lo pide es que llegas tarde», sostiene.

Formar parte de la esfera pública puede provocar el aumento de estos signos de ansiedad. Susanna Griso es consciente de lo que puede suponer estar situada en el foco mediático y es por eso por lo que no ha dudado en hablar sobre su amiga Paloma Cuevas, quien acapara titulares de la prensa desde que se conoció su ruptura con Enrique Ponce y su posterior romance con Luis Miguel. Aunque la exposición mediática haya crecido exponencialmente en su vida durante los últimos meses, Griso ha apuntado que está muy feliz y que se alegra mucho por ella: «Se lo merece. Está disfrutando de la vida. Siempre ha sido una madre abnegada y amantísima esposa y creo que le tocaba vivir y disfrutar», sostiene.

Hace unos días Enrique Ponce se sentaba por primera vez en televisión junto a Ana Soria, su actual pareja. Con la mayor discreción posible y sin entrar en mayor detalle, la presentadora de Espejo Público piensa que su amiga no concederá ninguna entrevista en la televisión, por lo que no seguirá la estela de su expareja, al menos, por ahora: «Es muy tímida. Nunca ha vendido nada y me cuesta creer que concediese una entrevista, pero bueno, igual en algún momento sí que lo hace y me parecería perfecto», decía.

Cuevas rehízo su vida sentimental junto a Luis Miguel y es un movimiento que Griso apoya considerablemente. No quiere pronunciarse sobre si existe la posibilidad de que haya boda o no, pero, como amiga, le anima a disfrutar de la vida: «Que se deje llevar por la alegría del momento». Con estas palabras, Susanna Griso deja en evidencia su apoyo incondicional a la nueva pareja.