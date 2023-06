La repentina desaparición de Jorge Javier Vázquez a escasas semanas del fin de Sálvame ha provocado, como era de esperar, una vorágine de reacciones, en el universo televisivo que han tenido su indudable consecuencia en el papel cuché. Fue a finales de mayo cuando el mítico presentador y uno de los rostros más visibles de Telecinco ponía un punto y aparte en sus apariciones televisivas debido a una «baja de manera temporal por prescripción médica», indicaron desde la cúpula del holding italiano.

Desde entonces, el autor de La vida iba en serio se ha mantenido en un segundo plano. Ha sido Susanna Griso quien ha reaparecido en las últimas horas con motivo de la fiesta de verano de Espejo Público, espacio que conduce. Ante la situación de Jorge Javier Vázquez ha querido lanzarle un mensaje. «Yo he coincidido con Jorge cuando él estaba en Sabor a ti y bueno nos maquillábamos a la vez. En esa época yo trabajaba medio día y ellos entraban a primera hora de la tarde y le tenía muchísimo cariño. Luego nos hemos visto en un par de ocasiones. Fui a su obra de teatro. Le deseo lo mejor. Quiero pensar que esa retirada le va a servir para producir muchas cosas», ha indicado Griso.



Sin embargo, al menos por ahora, no se sabe la fecha de regreso del comunicador a la televisión teniendo en cuenta que Sálvame termina su emisión el próximo 23 de junio, fecha en la que se cumple el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez, quien fue una de las colaboradoras más carismáticas del espacio.

Jorge Javier Vázquez se pronuncia

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jorge Javier Vázquez se pronunció tras semanas ausente. Un paso al frente con el que recibió una oleada de cariño por parte de sus compañeros de profesión. «Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena», comenzó diciendo en un post en el que aparecía una imagen de él en un banco.

«Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir «Hasta siempre». «Hasta cuando pueda». «Hasta que surja». Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», sentenció. Desde entonces no se ha vuelto a pronunciar en esta cuenta atrás a contrarreloj para el fin del programa que ha conducido durante 14 años.