‘Sábado Deluxe’ ha tenido una invitada muy especial. Anabel Alonso ha asistido por primera vez al plató y ha abierto su corazón como nunca antes lo había hecho. La actriz se ha sincerado sobre aspectos de su vida, hasta ahora desconocidos y lo ha hecho también con ese toque de humor que siempre le ha caracterizado. Jorge Javier Vázquez que ha hecho de hilo conductor del programa, tal y como viene siendo habitual, ha comenzado la conversación recordando el impecable curriculum de la actriz, ya que nunca ha dejado de tener proyectos. Sin embargo, poco a poco, Anabel ha ido abriéndose y ha revelado uno de los episodios más duros de su vida: la muerte de sus dos hermanos cuando eran tan solo unos niños.

«Siempre digo que soy hija única, pero no soy hija única. Soy la que queda, es lo más doloroso», ha dicho Anabel Alonso con los ojos vidriosos. «Un año antes de nacer yo, se murió un hermano a los 9 años de un linfoma. Y cuando yo tenía dos años, murió una hermana de leucemia. En un espacio de 3 años. Yo soy la que se quedó y admiro a mis padres por cómo pudieron seguir adelante, criarme a mí y mantener la ilusión conmigo y no tirar la toalla. Superaron estas tragedias sin la ayuda de nadie en esos tiempos», ha expresado la actriz con mucho dolor a la vez que ha recordado cómo fue su infancia tras este duro epiosodio.»No tengo un recuerdo de un lugar lúgubre y triste, eso los niños lo perciben pero ellos celebraban todo. No hablaban de ello. Eso sí, a mi madre no la he oído cantar en la vida», ha explicado Anabel Alonso emocionando a todos con su testimonio.

Debido a la tragedia, Alonso tuvo que someterse a un sinfin de pruebas médicas durante muchos años, concretamente hasta que cumplió los 17. «En esa época, en los años 60, decían que la muerte de mis dos hermanos era por casualidad, pero algo genético había ahí. Me hicieron análisis de sangre cada 3 meses hasta los 17 años», ha contado.

Recordando la tragedia, Anabel Alonso ha contado que en una ocasión le regaló a su madre una foto de ella y su hermana enmarcada, pero su madre no pudo aceptarla debido al dolor que sentía por la pérdida de su hija. «Los padres de nuestra generación eran siempre muy distantes, no abrazaban ni decían te quiero. Tras la muerte de mis dos hermanos, mis padres tenían miedo de perderme a mí también», ha explicado la intérprete de ‘7 vidas’ dejando a los colaboradores conmocionados.

La actriz también ha contado que admira mucho a sus progenitores, ya que gracias a ellos ha logrado estar donde está. Cuando Anabel era una adolescente puso rumbo a Madrid para probar suerte en el mundo de la interpretación, dejando atrás Baracaldo -País Vasco- .»Yo en su lugar no hubiera hecho lo mismo», ha dicho con mucho humor. «Antes eran otros tiempos, pero ellos me dieron toda la libertad del mundo siempre».

Ahora, Anabel pese a atravesar un buen momento personal junto a su pareja, Heidi Steinhardt y su hijo Igor -que vino al mundo el pasado 24 de mayo de 2020-, está viviendo otro duro capítulo de su vida. Su madre, que padece demencia a veces no recuerda quien es. «Fue duro el primer día que no me reconoció, pero tiene clarísimo que tiene un nieto. Me pregunta por su niño y se le ilumina la cara. Aunque no me reconozca a mí, sí sabe que lo tiene a él», ha contado Anabel Alonso visiblemente emocionada.