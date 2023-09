Si hay una ruptura que ha marcado este verano 2023 esa ha sido la de Rosalía y Rauw Alejandro. Nada hacía presagiar que su historia de amor iba a llegar a su fin. Sobre todo porque se habían comprometido y estaban ilusionados con darse el ‘sí, quiero’. Tras varios meses separados todo apunta a que podrían haber retomado su romance, aunque, como era de esperar, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto.

Rosalía y Rauw Alejandro durante su salida a un supermercado / Gtres

Después de varias semanas en silencio, la intérprete de Malamente compartía el pasado viernes un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 27 millones de seguidores. Un post en el que la catalana mostraba a sus followers una recapitulación de su verano. Entre las numerosas imágenes se podía apreciar cómo la artista había aprovechado estos meses de desconexión en Miami, Estados Unidos, para centrarse en el deporte y en su nueva música, pero ha habido una estampa que ha llamado especialmente la atención de sus fans y ha hecho saltar las alarmas ante una posible reconciliación con el puertorriqueño, con quien mantuvo un romance de tres años.

Rauw Alejandro leyendo un libro / Redes sociales

En ella aparece un objeto, que si bien podría pasar desapercibido ha provocado el efecto contrario. Sobre la cama, completamente revuelta de la artista se puede observar un libro titulado como Diccionario de composición poética, el mismo ejemplar de poesía que, unos días antes, vimos a través de las historias de Instagram de Rauw. Aunque podría tratarse de una simple coincidencia, lo cierto es que se han desatado todo tipo de rumores acerca de que la ex pareja haya tomado la decisión de darse una nueva oportunidad.

El libro que aparece en la imagen también lo tiene Rauw Alejandro / Redes sociales

El mensaje directo de Rauw a Rosalía

Rauw Alejandro ha dejado claro que no puede olvidar a Rosalía. Los mensajes e indirectas son constantes durante sus conciertos en España. Primero lo hizo en Barcelona, cantando por primera y última vez la canción titulada Hayami Hana y, ahora, ha sido en Sevilla, con un gesto que no ha pasado desapercibido por el público y que se ha hecho viral en las redes sociales. Durante el show musical que ofreció en el Estadio de la Cartuja, el artista cantó una de las canciones del álbum Viceversa que le dedica a su ex pareja, 2/Catorce, y mientras sonó la frase «como me miran tus ojos», Alejandro señaló uno de los tatuajes que adornan su torso en el que se puede leer el nombre de su ex. Es necesario mencionar que Rauw se abrió en canal con este tema, que lanzó a finales de agosto tras salir a la luz la noticia de su ruptura y de su presunta infidelidad. En estas líneas, deja claro que él nunca había engañado a la intérprete de Bizcochito y que si fuera por él, la relación no habría llegado nunca a su fin. ¿Estarán de nuevo juntos? Solo el tiempo tiene la respuesta.