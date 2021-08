Van camino de tres los años desde que Rosalía irrumpiera como un ciclón en la industria musical con su disco ‘El mal querer’. Un trabajo que la consagró a nivel nacional y que a la postre supondría su proyección internacional. El título de su canción ‘Con altura’ vendría al dedo para definir hasta donde ha llegado su música y también su influencia. No hay quien la pare. Sus canciones se escuchan en diferentes puntos del planeta, colaboraciones con algunos de los mejores artistas de música urbana, íntima amistad con Kylie Jenner, etc. Ahora, prepara su nuevo trabajo que espera tenga -por lo menos- la mitad de buena acogida que el anterior.

En estos días ha estado de paso por República Dominicana, el último país en rendirse a ella. Allí ha concedido una entrevista a Alofoke Show, un conocido programa de radio local. La admiración es mutua: «Me encanta la gente, la comida, la vibra, el arte, el baile de aquí», decía emocionada.

Durante la charla tocó varios palos, pero uno de los más interesantes fue el del amor. ¿Qué hay que hacer para conquistar a Rosalía? «Pa’ enamorarme a mí no es muy difícil, pero pa’ no desenamorarme yo en menos de unas semanas, ahí está el reto (…) Soy muy detallista. Con mi pareja me gusta regalarle cositas, tener detallitos. Soy muy detallista. Yo me fijo y si a mi pareja le gusta el Snapple (una bebida estadounidense), por ejemplo, pues se lo compro en el súper».

Eso sí, no parece tener demasiado tiempo para el amor: «Una nunca sabe, pero ahora mismo estoy concentrada en mi música. Tengo que sacar este nuevo proyecto y tengo que ponerle todo mi corazón y toda mi energía, así que ahora mismo mi cabeza está en eso. El año pasado me lo pasé haciendo música, concentrada».

Sobre su nuevo trabajo, Rosalía Vila: «Soy sensible y te mentiría si te dijera que no me afectan. Pero siempre pienso: ‘No te lo tomes muy en serio’. Si me dicen una cosa muy buena no me la tomo muy en serio. Si me dicen una muy mala, pues tampoco. Si me lo dice mi madre, pues sí».

El tándem Rosalía y Kylie Jenner

Mucho se ha hablado de la amistad de estas dos divas. La catalana explica el origen de su conexión y no escatima en elogios hacia la benjamina del clan Kardashian: «Kylie y yo nos conocimos porque yo conocí a su hermana Kendall y empezamos a jambear en Los Ángeles. Nos llevamos muy bien, nos lo pasamos muy bien juntas. Ella es bien inteligente y tiene mucho sentido del humor. Es muy inteligente, tiene sensibilidad, es una persona especial. Es una mujer con mucha determinación y seguridad en sí misma. Cuando tú la conoces tiene una energía muy especial, muy suya. Tiene mucha presencia. Cuando te habla tiene ese ‘confident’ (seguridad) que transmite y se siente muy fuerte. Todo el mundo lo nota».

Por último, Rosalía confesó un aspecto importante de su vida que hasta ahora había pasado desapercibido: «Nací en 1992, no en 1993 como dice la Wikipedia». Dicho queda. Por el momento, la conocida enciclopedia virtual no ha corregido la fecha. Malamente.