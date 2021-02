Rosalía, Bad Bunny y el duque de Hastings en el mismo plató. La cantante española ha compartido protagonismo con el intérprete de la serie “Bridgerton», ya que ambos, junto al también cantante Bad Bunny, han sido los invitados en uno de los programas más emblemáticos de la televisión norteamericana, “Saturday Night Live”. La artista catalana acudió al espacio para cantar su último tema a dúo junto al puertorriqueño, mientras que Regé Jean-Page ejerció de maestro de ceremonias de la velada.

La cantante Rosalía apostó en esta ocasión por un sensual vestido en color rosa claro de estilo slip dress que resaltaba su figura. Un diseño de corte romántico muy diferente a los looks por los que habitualmente suele apostar y que ha sido idea de su estilista, Jill Jacobs, la misma de Kylie Jenner. Se trata de un modelo de corte lencero de la firma sostenible Kes NYC que la catalana ha combinado con botines negros de la firma Haiki, que aportan un toque rompedor al look, así como medias negras de Wolford. La artista se ha decantado por una variedad de joyas de firmas como The M Jewelers, Jennifer Fisher, Rainbow Unicorn Birthday Surprise, Metrix y Jeffrey Burroughs. Una vez más, su manicura ha acaparado gran parte de la atención, elaborada por Nails by Mei, en quien confía habitualmente.

La artista ha interpretado junto a Bad Bunny “La noche de anoche”, una canción que ambos presentaron hace apenas unos días y que se ha convertido en uno de los más vistos del momento. De hecho, dada la complicidad entre ambos, se ha especulado incluso con que exista una posible relación entre la catalana y el puertorriqueño.

Al margen de la química entre Rosalía y Bad Bunny, el otro gran protagonista ha sido, sin duda, Regé Jean-Page. El intéprete, que da vida al impetuoso y atractivo duque de Hastings en la serie “Bridgerton”, se ha convertido en uno de los rostros más populares del momento. El actor ha demostrado que es un intérprete polifacético y multidisciplinar y, a sus treinta y un años, no solo se ha encargado de presentar el programa, sino que se ha ganado a la audiencia con su naturalidad y desparpajo.

El británico ha triunfado con su monólogo inicial y además ha demostrado sus dotes para el canto interpretando la mítica balada “Unchained Melody” de los Righteous Brothers, que se volvió uno de los temas más populares de los noventa por ser la banda sonora de la película “Ghost”. No ha dudado tampoco en parodiar a su personaje en “Bridgerton”, Simon Basset, con escenas subidas de tono que han desatado carcajadas en la audiencia. También ha protagonizado otro tipo de sketches que han convertido al programa en uno de los más divertidos de los últimos tiempos.

Sin duda, uno de los mejores momentos del programa ha sido la despedida, en la que han compartido plano tanto la pareja de cantantes como el actor. Todos ellos con mascarilla, como marcan las normas de seguridad e higiene y seguridad, han querido despedirse de la audiencia para cerrar una de las noches más interesantes del programa.