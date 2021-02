H&M retoma una de sus actividades más diferenciales. La firma sueca presenta una colaboración con una de las diseñadoras más destacadas del panorama actual. Se trata de Simone Rocha que, por primera vez se asocia con la marca low cost para lanzar al mercado una serie de modelos muy especiales al alcance de todos los bolsillos.

Esta es una de las colaboraciones más esperadas de la marca low cost. Una línea que mantiene todos los códigos que caracterizan a las prendas de la diseñadora irlandesa pero que por sus precios se acerca al gran público.

Las colecciones de Simone Rocha se definen por su feminidad. Prendas de tul o de aldogón en las que no faltan detalles de perlas, abalorios, encajes o tejidos como el tartán, que es una de sus notas más características. Una mezcla de romanticismo y aires campestres que evocan desde la Edad Media a la época Victoriana.

Los estampados tienen un papel muy importante en esta nueva línea en la que los cuadros escoceses, el estampado Vichy o las flores se combinan a la perfección con tejidos como la organza. Looks que recuerdan a una de las series del momento, “Bridgerton” y que, según los accesorios, resultan perfectos tanto para una cita de etiqueta o para una jornada de compras.

La colección estará a la venta a partir del próximo 11 de marzo, pero solo a través de la web de H&M. Todavía no se han revelado los detalles en torno a los precios de cada una de las prendas o si también habrá algún punto de venta físico. A pesar de lo que se pueda pensar, esta vez, Simone Rocha ha querido crear una línea global, no solo femenina, sino que ha apostado por una colección cápsula que pueda conquistar a todo el mundo. Por este motivo, junto a los looks más etéreos para mujer se encontrarán otras prendas de corte masculino, en las que abundará la lana, el punto o clásicos como la gabardina. No se ha olvidado tampoco de los más pequeños, que también tendrán una línea solo para ellos.

La idea que subyace a esta colección es que la diseñadora busca ofrecer una línea apta para todos los públicos. Si hay algo que caracteriza a Simone Rocha son sus diseños de superposición de capas, lo que hace que la mayoría de sus prendas estén pensadas para combinarlas y mezclarlas entre sí.

Esta colaboración con H&M no es una reinterpretación de sus mayores éxitos, sino que se trata de una nueva historia que, si bien parte del pasado de la firma, busca construir una nueva cápsula a la que pueda tener acceso la mayor parte del público y que puedan llegar a formar parte de su fondo de armario. «Mi enfoque en cada paso del proceso de diseño fue recordar que para algunos ésta sería una introducción a Simone Rocha, una oportunidad de disfrutar de la marca por primera vez. Sin embargo, para otros sería una oportunidad de recordar la historia de la marca que han seguido desde hace tiempo. Quizás ahora puedan comprar una prenda que no adquirieron la primera vez, o una que siempre quisieron y nunca compraron”, ha declarado la modista a través de un comunicado.