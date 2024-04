Arantxa del Sol y Finito de Córdoba son dos padres orgullosos de sus hijos, Lucía y Juan Rodrigo. En el caso de ella, es paradigmático ver cómo un personaje deja el anonimato para convertirse en rostro público. Y es que la primogénita del matrimonio ha dado un gran paso adelante mediático al convertirse en la defensora de su madre en los debates de Supervivientes 2024, una tarea que comparte junto a su padre. Ambos dan la cara y arropan a la mítica presentadora mientras continúa su aventura en el reality, que se graba en unas islas de Honduras.

Lucía se deja ver cada semana en el plató de Mediaset, una exposición que prefiere dejar atrás cuando se apagan los focos. En su vida cotidiana es una joven responsable y, a tenor de estas imágenes que publicamos en LOOK, enamorada. El novio responde al nombre de Manuel Aguilar, un diplomado en Farmacia que tiene negocios en el sector del aceite de oliva y, además, es un buen amante del deporte.

Lucía Serrano y Manuel Aguilar, en Sevilla./ GTRES

En estas fotografías, vemos a la hija de Arantxa del Sol junto a su pareja durante un paseo por las calles de Sevilla del que este medio ha sido testigo en exclusiva y dónde se puede observar en qué punto se encuentra su romance. Lucía y Manuel disfrutaron hace unos días de una caminata junto al río Guadalquivir, arteria principal de la ciudad hispalense. La pareja se subió a bordo de la embarcación junto a otros amigos y, una vez en marcha, dejaron momentos muy cariñosos.

La hija de Finito de Córdoba, que vestía un look blanco y llevaba un bolso de Fendi -la marca de Rihanna- y su chico mostraron una gran química, caminando cogidos del hombro, dándose besos y luciendo sonrisas por doquier. Unas fotografías que rezuman amor y que dejan bien claro que la joven pasa por un gran momento de su vida.

Lucía Serrano y Manuel Águila, en Sevilla./ GTRES

Lucía Serrano nació en Madrid, pero, junto a sus padres, se mudó a Córdoba cuando tenía 12 años. Sin embargo, volvió a hacer las maletas para instalarse de nuevo en la capital, a la que regresó para estudiar Diseño Gráfico y Multimedia. En redes sociales acumula más de 71.000 seguidores, una cifra nada desdeñable. A punto de cumplir 23 años, Lucía Serrano vivió su puesta de largo a ojos de la sociedad en diciembre de 2021, cuando acompañó a su madre a la gran fiesta Moët & Chandon Effervescence que se celebró en el Teatro Real de Madrid. En aquella ocasión contaba con tan solo 19 años y fue capaz de llevarse muchos titulares gracias a su belleza natural, heredada de su madre.

Su juventud no fue un impedimento a la hora de sumergirse en una de sus mayores aventuras hasta la fecha, viajar hasta Paraguay para ejercer como misionera. Arantxa del Sol no podía estar más orgullosa: «Empieza una de las aventuras más grandes de tu vida y no podemos estar más orgullosos de ti, de tu sacrificio diario, tu entrega y tu valentía», le escribió.

Lucía Serrano y Manuel Águila, en Sevilla./ GTRES

Por su parte, Finito de Córdoba no se ha quedado atrás en elogios hacia su hija. El torero ha definido a su hija como «divertida, con carisma especial, lista, buena estudiante, responsable, creativa y sensible», además de destacar que «tiene un gran corazón» y es más bonita por dentro que por fuera».