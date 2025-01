La romántica felicitación de Francisco Rivera a Lourdes Montes en su cumpleaños más especial

Francisco Rivera ha dedicado unas emotivas palabras a su mujer, Lourdes Montes, con motivo de su 41 cumpleaños, mientras la pareja espera con ganas la llegada de su tercer hijo: «Me hace mucha ilusión compartir con vosotros, que si todo va bien, en primavera seremos uno más», anunciaba la diseñadora en sus redes sociales junto a una fotografía familiar en blanco y negro. El torero ha publicado una fotografía junto a su mujer en la Romería de El Rocío (Huelva): «Felicidades mi amor. Te mereces todo lo bueno que te pase. Por tu bondad , tus principios, el amor por tu familia , por tus sacrificios y esfuerzo, por tu nobleza y gracias por ser el timonel de nuestra familia. Te quiero y siempre te voy a querer con total vehemencia».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francisco Rivera (@f.r.paquirri)

El abrazo de la fotografía refleja el gran amor que sienten el uno por el otro. La diseñadora ha recibido algunos ramos de flores en casa y los ha colocado sobre una mesa blanca decorada con antiguas fotografías. Se puede ver una imagen en blanco y negro de un jovencísimo Francisco Rivera, y al lado otra foto del torero besando a su hijo en la mejilla. En la otra historia de Instagram, aparece un retrato en blanco y negro del marido de Lourdes sobre una fotografía de la diseñadora en la playa. Sin duda, el cuadro que más llama la atención es el de Carmina Ordóñez junto a Paquirri y Francisco Rivera cuando era un niño.

Rincón de la casa de Lourdes Montes y Francisco Rivera. (Foto: Instagram)

Rincón de la casa de Lourdes Montes y Francisco Rivera. (Foto: Instagram)

A mediados de septiembre la pareja anunciaba que su tercer hijo llegaría en primavera. Lourdes Montes asegura que Cayetana, hija del torero y Eugenia Martínez de Irujo, es «la hermana mayor ideal porque les consiente, les da todos los caprichitos, juega mucho con ellos… La hermana mayor por excelencia». Aunque todavía no han decidido el nombre están entre Marcos y Nicolás, y la diseñadora señala que se encontraba «infinitamente más cansada» porque ya tiene dos hijos y «no es lo mismo». Francisco y Lourdes tienen dos hijos en común, Carmen y Curro, de nueve y seis años respectivamente.

Francisco Rivera junto a su mujer, Lourdes Montes. (Foto: Gtres)

El torero y la diseñadora se conocieron en la Feria de Abril de Sevilla en el año 2011, cuando les presentó un amigo en común. «Lo nuestro fue un flechazo total. De hecho, el mismo día que la vi le dije a un amigo: ‘Mira, te voy a presentar a la mujer con la que me voy a casar», explicaba Francisco Rivera a ¡HOLA!. Una sensación que no coincide con la que tuvo Lourdes: «Llegué a pensar algo así como ‘este chico no me convence’. Le conocí un martes y me volvió a llamar un jueves después de haber estado dos días en la feria. Me dijo entonces, ‘Oye, que voy a tu casa a verte’. Y yo pensé, qué vergüenza, bajar a la calle para que todo el mundo nos vea. Así que le dije que me llamara, que yo me asomaba a la ventana y que nos veríamos así. Eso sí, le puse una condición, que no se quitara el casco de la moto para que nadie le reconociera».