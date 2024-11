Francisco Rivera, "destrozado" por la última decisión de su Hermandad: "Nunca me lo imaginé"

Por todos es conocida la profunda pasión que siente Francisco Rivera por la Semana Santa. De hecho, forma parte de la Hermandad de la Esperanza de Sevilla, donde ha ejercido de costalero desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, tras cumplir cincuenta años, está obligado a despedirse de este rol, tal y como dicta la norma interna de la agrupación católica mencionada. Fue el año pasado cuando el hijo de Paquirri y sus compañeros de la misma edad deberían haber realizado por última vez los pasos de procesión, pero la lluvia no se lo permitió, algo que ha provocado que las personas afectadas hayan pedido a la Junta de Gobierno de la Esperanza de Triana que se permitiera hacer una prórroga de un año. Una solicitud que ha sido rechazada y que ha causado un gran disgusto para el marido de Lourdes Montes.

«Tengo una pena que no puedo con ella», comenzaba a decir a través de un video publicado en su perfil oficial de Instagram. «Entendía que nos iban a decir que sí, como ya pasó en el año del Covid, pero nos han dicho que no a nueve costaleros. La verdad es que estamos destrozados todos y no entendemos nada», proseguía explicando visiblemente afectado.

«No entendemos por qué las diferencias, y sobre todo que en una hermandad, donde tiene que primar el amor, no nos dejen despedirnos siendo costaleros de nuestro Cristo… La verdad es que estoy destrozado, es un palo enorme. Nunca me lo imaginé. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Ni nada que no haya sucedido ya. Es una pena enorme y que esto pase en la Esperanza de Triana me da más pena todavía […] El amor al hermano no nos lo están demostrando», sentenciaba.

La reacción de la Hermandad de la Esperanza de Triana

Más allá de desahogarse en la red, Francisco Rivera también ha conectado en directo con el programa Y ahora Sonsoles para exponer lo ocurrido en la pequeña pantalla. Desde el espacio televisivo, el diestro ha reiterado que sigue sin entender nada y que considera que esta situación es «un gran perjuicio tanto para él como para los ocho hermanos que se han quedado fuera». Tras escuchar su versión, el programa de Atresmedia también se ha puesto en contacto con la Hermandad de la Esperanza de Triana, la cual ha defendido su postura asegurando que la plantilla «debe renovarse» y que «las normas son las que son, sin beneficios para nadie».

Francisco Rivera en el programa ‘Y Ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

La última vez que Francisco Rivera fue costalero fue en abril de 2023, en la procesión del Santo Entierro de Sevilla. Tras lo ocurrido, ¿podrá producirse de nuevo esta estampa en 2025 tras la sentida petición que ha recibido la Junta de Gobierno de la Esperanza de Triana?