Lourdes Montes y Francisco Rivera se convertirán en padres de su tercer hijo en común. Si todo va según lo previsto, será la próxima primavera cuando nazca el nuevo miembro de la familia. El matrimonio anunció esta buena nueva en septiembre a través de un emotivo post en Instagram en el que aparecían en una fotografía familiar junto a sus dos hijos. «Me hace mucha ilusión compartir con vosotros, que si todo va bien, en primavera ¡seremos uno más!», indicó la sevillana muy emocionada.

Semanas después de revelar que se encuentra en plena dulce espera, Lourdes Montes ha hecho gala de su habitual cercanía a través de la Red y ha realizado un preguntas y respuestas mediante varios stories.

Lourdes Montes en un evento. (Foto: Gtres)

Ante la pregunta de si prefiere niño o niña, la reconocida diseñadora de trajes de flamenca ha revelado que prefiere una niña. Al mismo tiempo ha indicado los nombre que tiene en mente en función del sexo del bebé.

Lourdes Montes y Francisco Rivera, muy cómplices. (Foto: Gtres)

En el caso de ser niña se llamará África o Catalina y, en el caso de ser niño, Marcos o Nicolás. En esta misma línea de conversación, Montes ha confesado que está notando mucha diferencia en cuanto a sus otros embarazos.

Así se encuentra Lourdes Montes

Montes ha aprovechado esta ocasión en la que ha podido interactuar con sus seguidores para explicar cómo se encuentra actualmente. «Estoy más o menos…», ha dicho en un primer momento. «Estoy más cansada que en los dos primeros», ha asegurado.

Lourdes Montes durante una entrevista. (Foto: Gtres)

Asimismo, un internauta ha querido saber qué es lo que piensa sobre el hecho de dar un hermano a sus hijos. «Es fundamental. Los hermanos son muy importantes y te enseñan a compartir. Se cuidan mutuamente, también se pelean y luego se perdonan», ha comentado. Por otro lado, Lourdes también ha revelado qué cosas son las que más valora en la vida. «La salud y la bondad. Lo que más detesto es la envidia y la gente que hace sentir mal a los demás porque sí», ha explicado.

Así se define Lourdes Montes

Antes de dejar de responder las cuestiones planteadas, Lourdes Montes ha escogido una pregunta con la que ha podido definirse. «No me gustan los conflictos. Soy muy familiar y muy amiga de mis amigas. Intento hacer sentir bien a las personas que me rodean. Soy bastante casera, pero a la vez muy activa. Me gusta hacer cosas y, sobre todo, me encanta aprender. Odio perder el tiempo», ha finalizado.