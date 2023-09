La Policía investiga unas pintadas en la casa que Rocío Jurado tenía en Chipiona

Rocío Jurado falleció en 2006, pero su recuerdo sigue muy presente, sobre todo en Chipiona, su tierra natal. Cuando la cantante se hizo famosa compró una formidable vivienda que terminó heredando su familia. Lo cierto es que el testamento de Rocío marcó un antes y un después y generó problemas que todavía no se han resuelto. El público está completamente posicionado: por un lado se encuentran los defensores de Rocío Carrasco, quien asegura que los Mohedano solamente buscaban el dinero de su madre. Sin embargo, también hay un grupo que apoya a los hermanos de Rocío Jurado: Amador y Gloria.

La mujer de Fidel Albiac está invirtiendo muchos esfuerzos en llevar el nombre de su madre a lo más alto. Por eso ha negociado con el alcalde de Chipiona para inaugurar un museo en la ciudad que está atrayendo mucho turismo. «Este verano hemos tenido gente que ha venido exclusivamente de América, de Cantabria, de Asturias, de toda España, a ver el Museo de Rocío Jurado. Y la verdad es que el 99% de las personas se han llevado una gran satisfacción al ver ese entorno, de oler, sentir, vivir y conocer mucha parte del legado cultural que Rocío Jurado ha dejado, y que ahora se expone en Chipiona», declaró el alcalde, Luis Mario Aparcero.

Rocío Carrasco inaugurando el Museo de Rocío Jurado / Gtres

Rocío Carrasco ha reconocido en numerosas ocasiones que se siente muy orgullosa de la labor que ha hecho al frente del museo. Este proyecto antes estaba en manos de Amador Mohedano, pero la empresaria decidió apartarle. Más adelante protagonizó un famoso documental en Telecinco y a partir de ese momento quedó claro que no quería saber nada de su familia. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Que sus fans se han desplazado hasta la casa de Rocío Jurado para dejar claro que en toda esta historia, según el punto de vista de sus seguidores, solo hay una vencedora.

Las pintadas en la casa de Rocío Jurado

La Policía de Chipiona está investigando a «dos personas mayores» que han pintado la casa de Rocío Jurado. Las autoridades recuerdan que no es «un acto vandálico», no un gesto para apoyar a un rostro conocido. Las imágenes que han conseguido no son claras, por eso el proceso todavía sigue abierto. Sin embargo, el vídeo no es demasiado claro y la identidad de las autoras de este atrevimiento todavía no ha salido a la luz.

Rocío Jurado posando para los medios / Gtres

El club de fans de Rocío Carrasco se hace llamar «marea fucsia» y el de Antonio David Flores, su máximo rival, «marea azul». La Policía ha aprovechado esta terminología para dejar claro que la ley está por encima de todo. «Que sí, que sí, que si marea fucsia, marea azul y lo que queráis, pero alguno tiene que centrarse algo más, que ya somos mayorcitos para andar realizando pintadas», han escrito en la cuenta oficial de Facebook.

La situación que atraviesa Rocío Carrasco

Rocío Carrasco durante el funeral de María Teresa Campos/ Gtres

Rocío Carrasco se convirtió en uno de los personajes principales de Telecinco, pero de un momento a otro desapareció de la cadena. Borja Prado y Alessandro Salem, los nuevos responsables de Mediaset España, consideraron oportuno ofrecer otro tipo de contenidos y Rocío quedó fuera del nuevo modelo de negocio. Sin embargo, en las redes sociales sigue teniendo peso y todavía recibe el apoyo de los espectadores que siguieron su documental, titilado Contar la verdad para seguir viva.

En las últimas horas se han generado nuevas dudas. Rocío disfruta de una estrecha amistad con Kiko Hernández, quien ha celebrado su boda en Melilla el pasado 16 de septiembre. El colaborador confirmó en la revista Lecturas que su amiga iba a estar presente, pero de momento no hay ninguna fotografía de ella y todo hace pensar que finalmente ha delicado la invitación. ¿El motivo? Todavía está asimilando la pérdida de María Teresa Campos, quien era una segunda madre para ella.

En mitad de toda esta tormenta, sus fieles seguidores han querido tener un gesto pintando una frase de apoyo en la casa de Rocío Jurado. No les ha salido bien, pues la Policía está investigando y no descansará hasta descubrir la identidad de las responsables.