Kiko Hernández se casa: de su pasado con mujeres a la ambigüedad previa al «sí, quiero»

Ha llegado el día. Kiko Hernández y Fran Antón se casan en Melilla para afianzar, de una vez por todas, su historia de amor. Una historia de amor que ha salido a la luz hace tan solo unos meses cuando, después de multitud de rumores, el ex colaborador de Sálvame decidía dar un paso adelante para hablar, por primera vez, sobre la identidad de la persona que le había robado el corazón. Se trata de Fran Antón, un actor español conocido por los papeles que ha interpretado en series míticas de la pequeña pantalla como Amar es para siempre o Tierra de lobos. Y, a partir de ahora, más allá de su trayectoria profesional, también participará en la primera línea mediática tras aceptar ser el marido de unos de los colaboradores más famosos del elenco de Mediaset.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Hernández (@kikohernandeztv)

Kiko Hernández comenzó a posicionarse como un rostro conocido de la crónica social del país tras su participación en Gran Hermano y, desde entonces, su carrera frente a los focos se disparó. No obstante, pese a que su popularidad no paró de incrementarse, lo cierto es que su actitud siempre ha estado ligada a los hilos más herméticos y discretos posibles, siendo definido como uno de los perfiles más misteriosos del universo Sálvame. Al lado contrario de la mayoría de sus compañeros (quienes han compartido en ocasiones puntos claves de su vida más privada), Kiko nunca se ha prestado a hablar de su vida personal. De hecho, Carlota Corredera llegó a asegurar que el madrileño tenía una especie de acuerdo con la cadena que citaba lo señalado.

Es por ello por lo que su vida amorosa y sentimental siempre ha estado rodeada de preguntas. Contando con Fran Antón, tan solo se conocen tres personas que han formado parte del historial de parejas de Kiko. Durante su participación en Gran Hermano, conoció a Patricia Ledesma, su compañera de edición con la que vivió una historia de amor a lo largo del concurso. Fueron los primeros en vivir una hora sin cámaras en el formato y, pese a que lo intentaron, finalmente su relación no funcionó.

Un año después, varios medios le vincularon con Sonia Arenas, una joven participante de la cuarta edición de Gran Hermano, pero no hubo ningún tipo de confirmación al respecto. Pese a que años después, Belén Esteban pronunció, sin querer, que su amigo mantenía una relación sentimental con alguien desde hacía tiempo, lo cierto es que no se conoce ninguna otra pareja estable del colaborador más allá de Patricia. Pero con la llegada de Fran a su vida, todo ha cambiado.

Kiko Hernández en ‘Sálvame’/ Mediaset

Al misterio que siempre ha rodeado su pasado sentimental, se une su orientación sexual, la cual ha estado en más de una ocasión señalada por diferentes rumores que apuntaban hacia una posible homosexualidad. Unos rumores que el propio Hernández alimentó cuando reconoció en Sálvame que en 2009 se había enamorado por primera vez de un hombre pero que no fue correspondido.

No obstante, Fran Antón ha conseguido que Kiko Hernández aparque de una vez por todas el hermetismo que siempre ha llevado en cuanto a su vida personal se refiere. Delante de los fieles telespectadores que seguían las tramas diarias del formato de las tardes mencionado, el ex concursante de Gran Hermano decidió anunciar, a los cuatro vientos, su asentada relación: «He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas y a la persona que más quiero en este mundo. Esa persona se llama Fran Antón», decía mientras despertaba un aplauso unánime por el público y sus compañeros de trabajo.