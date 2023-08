Kiko Hernández y una declaración de amor en la cuenta atrás de su boda

Nadie se imaginó esta historia de amor cuando Sálvame dio el bombazo y él mismo lo desmintió. Ahora, Kiko Hernández está a punto de pasar por el altar con Fran Antón, el que se ha convertido ya en el amor de su vida. Juntos, contra todo pronóstico, se darán el ‘sí, quiero’ en tan solo un mes. Una ceremonia que se celebrará en Melilla y a la que se espera que acudan los rostros mediáticos de Telecinco. Mientras el reloj comienza su cuenta atrás para el gran día, el que fuera colaborador de Mediaset ha recibido una declaración de amor en la red.

«Conocerte fue el destino, hacerme tu amigo fue una decisión, pero no tuve control de enamorarme de ti. Te amo», ha escrito Fran en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de ambos en Marbella. La pareja está disfrutando de los últimos días de agosto en compañía de Jimena y Abril, la hijas del tertuliano a las que su nueva pareja adoptará. «Le pondrá sus apellidos porque yo se lo he pedido y él ha aceptado», desveló Hernández hace un tiempo. Sin duda, queda claro que su historia de amor va viento en popa, a toda vela y a punto de sellarse para siempre en el altar.

La confirmación oficial

Cuando saltó la bomba de su relación, Kiko Hernández la desmintió por todos los medios. Sin embargo, después de muchos meses de rumores y planes de boda en el horizonte, el televisivo se vio con fuerzas de confirmar el secreto a voces: estaba enamorado. «Hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino con mis hijas y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo y esa persona se llama Fran Antón», sentenció.

Una declaración de amor en toda regla en la que aprovechó para comunicar que pasaba por el altar. La pareja sellará su amor en el salón dorado del Ayuntamiento para después reunir a sus seres queridos en un convite en el hotel Meliá Puerto. Pero no será un enlace al uso, sino que la pareja de novios ha decidido hacer una fiesta con temática: «Como los dos estamos metidos en este mundo queremos que la fiesta sea como una obra de teatro para nuestros invitados».

Eso sí, más allá de la emoción del gran día, Kiko se ha encontrado con la controversia de su lista de invitados. Hasta el momento, se sabe que acudirán María Patiño, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Marta López, Belén Esteban y Chelo García Cortés. Pero, como él mismo dijo, puede que algunos rostros conocidos de Sálvame no hayan recibido la invitación: «No todos los que están sentados aquí esta noche están invitados, pero sí la gran mayoría».