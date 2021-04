Rocío Flores está viviendo las semanas más convulsas de su vida. No solo por la reaparición de su madre, Rocío Carrasco, en el mundo de la televisión de la mano de la docu-serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, también porque su padre, Antonio David Flores, está pasando por un momento muy malo y porque la mujer de este, Olga Moreno, la persona en la que se ha apoyado en los últimos años se encuentra a miles de kilómetros de distancia y participando en ‘Supervivientes’.

En medio de tanto cambio, la joven ha intensificado su faceta televisiva con su nuevo puesto de colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’ y en el debate de ‘Supervivientes’, en el que se estrenó este mismo domingo. Con tanto trabajo, pues hay que añadirle algunos contratos publicitarios, Rocío ha pasado muchos días en Madrid junto a su tía, Gloria Camila, y por lo tanto alejada de Málaga, donde vive desde que se marchó de la casa materna.

Si bien sus quehaceres en la capital aún no han terminado, este martes la joven ha cogido un AVE con dirección a la ciudad andaluza para reencontrarse con cuatro de las personas más importantes de su vida: su padre, sus dos hermanos y su novio, Manuel. Aunque no ha querido hacer declaraciones, la nieta de ‘La más grande’ ha reconocido ante las cámaras que «vuelve a casa», sin especificar cuando volverá a pisar las calles de Madrid. Algo que apunta a ser en unos días, pues se la espera en el plató del programa presentado por Ana Rosa Quintana este jueves. Además, ha asegura que echa de menos a su padre y a su hermano David, «pues la verdad es que sí», ha respondido de manera escueta.

Mientras que su madre sigue siendo una de las grandes protagonistas de la actualidad social, ella sigue apostando por guardar silencio en este aspecto. «No tengo nada que decir, ya lo sabéis», ha respondido cuando se le ha preguntado por la última previa de la docu-serie, en la que su progenitora cuenta que Rocío Flores, con nueve años y tras al muerte de su abuela, le preguntó sobre el futuro de los pisos que su abuela tenía su abuela en Miami, una pregunta que habría estado promovida por Antonio David Flores, según Carrasco.

Mientras que su progenitora desvela ante la pantalla los episodios más complicados de su vida, su hija, a la que no ve desde hace más de un lustro, continúa con su vida normal. Antes de coger el AVE, Rocío estuvo comiendo junto a unos amigos en un conocido restaurante, tal y como ha compartido en sus redes sociales. Horas antes se la podía ver junto a su tía materna, Gloria Camila, con quien ha pernoctado en varias ocasiones durante este mes.

A pesar de este silencio, sin duda no lo está pasando nada bien y prueba de ello es que prefiere guardar silencio ante el tema. No solo con respecto a las declaraciones de su madre, también sobre el concurso de la mujer de su padre, de quien ella no es defensora. Y es que Rocío Flores, aunque es una de las protagonistas del momento, prefiere pasar lo más desapercibida posible.