Tres días después de que Rocío Flores hiciera su debut como colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’, su fichaje sigue trayendo cola. Ha sido un fin de semana muy duro para ella puesto que ha tenido que hacer frente a una ola de fuertes críticas. Un motivo por el que quizás su ‘jefa’ ha querido sacar la cara por ella. La presentadora del espacio matutino donde la nieta de Rocío Jurado comenta la actualidad de ‘Supervivientes’ desde la pasada semana, ha detallado algunos puntos importantes que aclaran cómo se ha gestado la contratación.

Estaba interviniendo Joaquín Prat cuando Ana Rosa Quintana ha pedido tomar la palabra para aclarar todo lo referido a esta debatida contratación: «Si me permitís quiero aclarar una cosa… nosotros, la productora, se puso en contacto con Rocío Flores para que viniera a comentar ‘Supervivientes’ antes de que tuviéramos noticias de que íbamos a tener el testimonio de Rocío Carrasco. Que quede claro», ha dicho con contundencia.

«Nos parecía un buen fichaje porque es alguien que ha participado en el reality. Después, si tú contratas a alguien para hablar de eso, no tiene por qué hablar del tema de su madre porque es algo que está sucediendo en este momento», ha explicado la presentadora. Yo no sé si ella en el futuro, algún día o nunca querrá hablar de ello. Pero lo que me llama la atención es el acoso al que está siendo sometida en las redes esta niña de 24 años, que a mí empieza a parecerme que no es fortuito», se ha quejado amargamente Ana Rosa.

El origen de las críticas estuvo en la decisión de Rocío Flores de no entrar a valorar el documental de su madre, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ durante su primer programa. Las redes sociales se han cebado con ella y por eso Ana Rosa Quintana ha querido lanzarle un guante. Su estreno en el espacio líder en audiencia de la mañana estuvo marcado por la emoción y es que por momentos le costó mucho mantener el tipo sin romper a llorar, especialmente cuando habló de Olga Moreno, mujer de su padre.

La hija de Antonio David Flores fue por momentos presa del pánico y los nervios, consciente de que tenía muchos focos apuntándola y de que todo el mundo estaba pendiente de sus palabras. Como desde que comenzara el documental, Rocío se quedó al margen del relato de su progenitora y se limitó a hablar de Olga Moreno: «Olga lo ha dejado muy claro. Lleva 21 años con nosotros y es normal que estos primeros días se acuerde de nosotros. Cuando se fue lo hizo muy baja de ánimos y ahora la he visto muchísimo más fuerte, quiero que se cargue de fortaleza», dijo.

Dos días más tarde, el domingo, reapareció de nuevo en televisión y lo hizo en el plató de ‘Supervivientes’ para defender a quien para ella es como una madre. Igual que Ana Rosa, Jordi González condujo las interacciones con la colaboradora por el sendero del reality. Ella ha dejado claro que no va a hablar nada referido a la docuserie y desde Mediaset lo respetan.